تشكيل الهلال لمواجهة ناساجي

كشف المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الهلال عن تشكيل أزرق الرياض لمواجهة نادي ناساجي الإيراني في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

تشكيلة الهلال

وجاء تشكيل الأزرق مكونًا من: ” محمد العويس في حراسة المرمى، محمد البريك، كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني، محمد كنو، سلمان الفرج، مالكوم، ميشايل، نيمار، ميتروفيتش”.

ويسعى الفريق الكروي الأول بأزرق الرياض لتحقيق أول فوز له في دور المجموعات، وذلك بعد أن كان تعادل في الجولة الأولى مع فريق نافباخور الأوزبكي في الرياض بنتيجة 1-1.

وفي الشوط الأول من مباراة الهلال ونافباخور، كان التعادل السلبي حاضرًا بين الفريقين حيث لم ينجح الأزرق في الظهور بقوة هجومية، خلال أول 45 دقيقة في مباراة كان عنوانها الرئيسي الهدوء بين الفريقين في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب توما الهدف الأول للفريق الأوزبكي في الدقيقة الـ 53.

وظل أزرق الرياض يحاول عبر هجمات عديدة من كل من نيمار والبرازيلي ميشايل والصربي ميتروفيتش دون جدوى، حتى جاءت رأسية مميزة من المدافع علي البليهي في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، ليسجل بها هدف التعادل للأزرق بصعوبة بالغة.