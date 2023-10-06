تشكيل ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي

كشف المدربان، البرتغالي نونو سانتو والألماني يايسله تشكيلة ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي، وذلك ضمن مواجهات الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الاتحاد والأهلي

وجاء تشكيل نادي الاتحاد صاحب الأرض مكونًا من: “جروهي، لويز فيليبي، حسن كادش، أحمد بامسعود، مدالله العليان، فابينيو، كريم بنزيما، حمدالله، رومارينيو، كورونادو، نجولو كانتي”.

أما تشكيل النادي الأهلي فجاء مكونًا من: “إدوارد ميندي، علي مجرشي، روجير إيبانيز، عبدالباسط هندي، عبدالله العمار، محمد المجحد، فرانك كيسيه، جابري فيجا، رياض محرز، روبيرتو فيرمينيو، فراس البريكان”.

وفي وقت سابق، كشف اللاعب فراس البريكان، مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عن وعده لأحد الأطفال المشجعين للنادي، وذلك قبل ساعات من مواجهة نادي الاتحاد مساء اليوم الجمعة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشجع أهلاوي صغير وهو يقف بلوحة صغيرة أمام سيارة البريكان بعنوان: “الاتحاد لا يروح يا فراس”.

فرد فراس البريكان على المشجع الصغير قائلًا: “إن شاء الله، إن شاء الله”.

وتبدأ المباراة اليوم في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب “الجوهرة المشعة” عبر قناة SSC 1 HD.