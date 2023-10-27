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تشكيل قمة الهلال والأهلي

الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٥ مساءً
تشكيل قمة الهلال والأهلي
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدربان، البرتغالي جورجي جيسوس والألماني يايسله تشكيلة فريقي الهلال والأهلي، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ11 من بطولة دوري روشن.

الهلال والأهلي

وجاء تشكيل الهلال مكونًا من: “ياسين بونو، سعود عبدالحميد، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني، روبن نيفيز، سافيتش، سالم الدوسري، ميشايل، مالكوم، ميتروفيتش”.

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أما تشكيل النادي الأهلي فجاء مكونًا من: “إدوارد ميندي، علي مجرشي، روجير إيبانيز، عبدالباسط هندي، عبدالله العمار، محمد المجحد، فرانك كيسيه، جابري فيجا، رياض محرز، آلان ماكسيمين، روبيرتو فيرمينيو”.

الهلال قبل اللقاء يملك 26 نقطة في المركز الأول في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وفي حال فوزه سيصل للنقطة رقم 29 ليبتعد بفارق 5 نقاط عن نادي التعاون الوصيف.

أما الأهلي في حال فوزه فسيصل للنقطة رقم 25 في الوصافة، ويتراجع فريق التعاون للمركز الثالث.

وأسندت لجنة الحكام، مهمة إدارة كلاسيكو الهلال والأهلي لطاقم تحكيم أرجنتيني بقيادة يايل فالكون، ويُساعده جون بابلو بيلاتي وفاكوندو رودريغيز.

وسيكون فريح الجلعود حكمًا رابعًا في مباراة الهلال والأهلي التي ستُقام على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، وسيكون الأرجنتيني ماورو فيجليانو حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده سعد الشبرمي.

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