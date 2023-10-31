تشكيل مباراة النصر والاتفاق بكأس الملك

كشف المديران الفنيان البرتغالي لويس كاسترو والإنجليزي ستيفن جيرارد عن التشكيل الرسمي لمباراة النصر والاتفاق، المقرر انطلاقها، بعد قليل.

مباراة النصر والاتفاق

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر والاتفاق، عند الساعة 5:45 مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب “الأول بارك” في الرياض.

ويأمل لويس كاسترو في مواصلة التألق، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي والمنافسة على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما يسعى ستيفن جيرارد لتحقيق الفوز؛ وتكرار تفوقه على النصر، بعدما انتصر عليه في الدوري.

التشكيل الرسمي للمباراة

وجاء تشكيل العالمي في مباراة النصر والاتفاق، كالتالي؛ نواف العقيدي، أليكس تيليس، عبدالإله العمري، إيميريك لابورت، نواف بوشل، سيكو فوفانا، أوتافيو، مارسيلو بروزوفيتش، أندرسون تاليسكا، ساديو ماني وكريستيانو رونالدو.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الاتفاق لمباراة اليوم، كالتالي؛ باولو فيكتور، محمد عبدالرحمن، مارسيل تيسيران، جاك هيندري، حمدان الشمراني، علي هزازي، جوردان هندرسون، جورجينيو فينالدوم، محمد الكويكبي، حامد الغامدي وديماراي غراي.