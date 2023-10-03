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تشكيل مباراة نابولي ضد الريال

الثلاثاء ٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٢ مساءً
تشكيل مباراة نابولي ضد الريال
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدربان، الفرنسي رودي جارسيا والإيطالي كارلو أنشيلوتي تشكيلة مباراة نابولي ضد الريال في الجولة الثانية من دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال أوروبا.

نابولي ضد الريال

وجاءت تشكيلة نادي نابولي صاحب الأرض مكونة من: “ميريت، دي لورينزو، أوستيجارد، ناتان، أوليفيرا، أنجويسا، لوبوتكا، زيلينسكي، بوليتانو، فيكتور أوسيمين، كفاراتسيخليا”.

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أما تشكيلة ريال مدريد فجاءت مكونة من: “كيبا، كارفخال، بيلينجهام، ناتشو، فينسيوس جونيور، كروس، رودريغو، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، روديجر”.

تشكيل ريال مدريد

المباريات المقامة في نفس التوقيت

وفي نفس توقيت مباراة نابولي ضد الريال، تُقام مباريات “مانشستر يونايتد الإنجليزي ضد غلطة سراي التركي، إنتر ميلان الإيطالي ضد بنفيكا البرتغالي، آيندهوفن الهولندي ضد إشبيلية الإسباني، لانس الفرنسي ضد آرسنال الإنجليزي، كوبنهاجن الدنماركي ضد بايرن ميونخ الألماني”.

وبعد الكشف عن نتائج قرعة دور المجموعات، جاءت المجموعة الأولى مكونة من “بايرن ميونخ الألماني، مانشستر يونايتد الإنجليزي، كوبنهاجن الدنماركي، غلطة سراي التركي”.

المجموعة الثانية مكونة من: “إشبيلية الإسباني، آرسنال الإنجليزي، آيندهوفن الهولندي، لانس الفرنسي”.

المجموعة الثالثة مكونة من: “نابولي الإيطالي، ريال مدريد الإسباني، سبورتينج براجا البرتغالي، يونيون برلين الألماني”.

تشكيل نابولي

المجموعة الرابعة مكونة من: “بنفيكا البرتغالي، إنتر ميلان الإيطالي، ريد بول سالزبورغ النمساوي، ريال سوسيداد الإسباني”.

المجموعة الخامسة: “فينورد الهولندي، أتلتيكو مدريد الإسباني، لاتسيو الإيطالي، سيلتيك الإسكتلندي”.

المجموعة السادسة: “باريس سان جيرمان الفرنسي، بوروسيا دورتموند الألماني، ميلان الإيطالي، نيوكاسل يونايتد الإنجليزي”.

المجموعة السابعة: “مانشستر سيتي الإنجليزي، لايبزيج الألماني، النجم الأحمر الصربي، يونج بويز السويسري”.

المجموعة الثامنة: “برشلونة الإسباني، بورتو البرتغالي، شاختار دونيتسك الأوكراني، رويال أنتويرب البلجيكي”.

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