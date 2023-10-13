تشكيل منتخب السعودية المتوقع لمواجهة نيجيريا

يستعد منتخب السعودية الأول لكرة القدم، لمواجهة منتخب نيجيريا اليوم وديًّا، وذلك في إطار معسكر البرتغال المنعقد حاليًا في فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر.

منتخب السعودية ضد نيجيريا

وسيكون تشكيل الأخضر المتوقع مكونًا من: “محمد العويس، سعود عبدالحميد، تمبكتي، البليهي، زكريا هوساوي، سلمان الفرج، محمد كنو، عبدالرحمن غريب، سالم الدوسري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان”.

وكان الأخضر سبق له وأن تقابل مع منتخب نيجيريا، في مناسبة واحدة وكانت في لقاء ودي عام 2010 بالنمسا وانتهت بالتعادل السلبي.

ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية ضد نيجيريا، عند الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب “مونسيبال دي بورتيماو” في البرتغال.

وتُذاع مباريات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عبر قنوات SSC، كما يُمكن متابعة مباراة السعودية ضد نيجيريا الودية عبر تطبيق شاهد.

ويخوض الأخضر بقيادة مدربه الإيطالي روبيرتو مانشيني، معسكرًا في البرتغال حتى يوم 17 أكتوبر، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023.