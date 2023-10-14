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بعد حديثه عن مستقبله مع لاتسيو الإيطالي

تشيرو إيموبيلي: نادم على عدم الانضمام لـ دوري روشن

السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٥ مساءً
تشيرو إيموبيلي: نادم على عدم الانضمام لـ دوري روشن
المواطن - محمد سمعه

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أظهر اللاعب الإيطالي تشيرو إيموبيلي مهاجم فريق لاتسيو الإيطالي ومنتخب إيطاليا ندمه بسبب عدم الانضمام لأحد أندية دوري روشن السعودي للمحترفين خلال صيف العام الحالي.

وتحدث إيموبيلي لـ صحيفة IL Messaggero الإيطالية قائلًا: ” لا أعرف ماذا أُسمي الأشخاص الذين حاولوا مهاجمتي، لا يُمكن أن يكونوا من جماهير لاتسيو، لا يُمكن لأي شخص حقيقي من جماهير لاتسيو أن يقوم بإهانتي ما أمر به هو وقت من سوء الحظ وسأعود كما كنت”.

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رفض عرض دوري روشن

وتابع إيموبيلي: ” جاءني عرض من الدوري السعودي مع عروض أخرى قليلة، ولكنني فضلت البقاء مع لاتسيو، ولكن بعد البداية الصعبة للموسم سألت نفسي كيف أرفض عرضًا مثل هذا، خاصة بعد الإهانات التي تعرضت لها من جماهير لاتسيو، مجرد التفكير في الأمر يجعلني أشعر بالندم”.

إيموبيلي - 2 - دوري روشن

وأضاف: ” بسبب ما مررت به كنت أقول لنفسي إنه كان من الأفضل لي لو غادرت، عامة لا أريد الإجابة حول الأمر وأريد التفكير في أسرتي عندما أتعافى وأعود لمستواي المعهود سأتخذ القرار المناسب”.

وتابع: ” لن أقول بأنني باق في لاتسيو مدى الحياة، ولكن ربما لو أحرزت 20 هدفًا في الموسم لقررت البقاء للأبد، لا أعرف لأنني حاليًا أُعاني من الإصابات ولا أريد أن يكون قراري مرتبطًا بالعاطفة وما أشعر به حاليًا”.

وكان زميله السابق في لاتسيو، الصربي سيرجي سافيتش انضم لنادي الهلال صيف العام الحالي.

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