تشيلسي يستعيد عافيته في آخر جولتين بـ الدوري الإنجليزي

استعاد الفريق الكروي الأول بنادي تشيلسي، عافيته في آخر جولتين من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023/2024.

وعانى البلوز في الموسم الحالي، وتحت قيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو حيث خسر من فريق نوتنغهام فورست بهدف دون رد في الجولة الرابعة، ثم تعادل بدون أهداف مع فريق بورنموث في الجولة الخامسة، ثم خسر في الجولة السادسة ضد فريق أستون فيلا بهدف دون رد.

تشيلسي ينتفض

وانتفض البلوز في آخر جولتين من الدوري الإنجليزي، حيث فاز على فولهام بثنائية دون رد ثم نجح في الفوز اليوم على فريق بيرنلي برباعية مقابل هدف.

وسجل رباعية تشيلسي كل من ” أمين الدخيل لاعب بيرنلي بالخطأ في مرماه، كول بالمير، رحيم ستيرلينج، نيكولاس جاكسون”، بينما سجل اللاعب ويلسون أودوبيرت هدفًا وحيدًا لفريق بيرنلي.

وضمن مواجهات اليوم، فاز توتنهام على فريق لوتون تاون بهدف دون رد، وفاز إيفرتون على بورنموث بثلاثية دون رد، وفاز فولهام على شيفيلد يونايتد بثلاثية لهدف، وفاز مانشستر يونايتد على برينتفورد بثنائية لهدف، وتعادل كريستال بالاس مع نوتنغهام فورست بدون أهداف.

وفي الغد، تُختتم مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، بإقامة مباريات ” وست هام يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد” و ” وولفرهامبتون ضد أستون فيلا” و ” برايتون ضد ليفربول” و ” آرسنال ضد مانشستر سيتي”.