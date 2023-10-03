تشيلسي يصعد 5 مراكز بعد الفوز على فولهام

صعد الفريق الكروي الأول بنادي تشيلسي 5 مراكز في ترتيب الدوري الإنجليزي، وذلك بعد الفوز على نادي فولهام بثنائية دون رد وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونجح البلوز في إحراز هدفين في الشوط الأول عبر كل من الأوكراني ميخايلو مودريك والألباني أرماندو بروخا في الدقيقتين الـ 18 والـ19.

فولهام ضد تشيلسي

وفي الشوط الثاني، حافظ البلوز على فوزه ليصبح رصيده 8 نقاط صاعدًا من المركز الـ16 إلى المركز الـ11 في ترتيب الدوري الإنجليزي.

وكانت مباريات السبت الماضي في الجولة السابعة، انتهت بفوز أستون فيلا على برايتون بسداسية لهدف، وفوز لوتون تاون على إيفرتون بثنائية لهدف، وفوز كريستال بالاس على مانشستر يونايتد بهدف دون رد، وفوز نيوكاسل يونايتد على بيرنلي بنتيجة هدفين دون رد، وفاز وست هام يونايتد على شيفيلد يونايتد بثنائية دون رد، وفاز آرسنال على بورنموث برباعية دون رد، وفاز توتنهام على ليفربول بنتيجة 2- 1، وفاز وولفرهامبتون على مانشستر سيتي بنتيجة 2- 1.

وفي مباراة أول أمس الأحد، تعادل فريق برينتفورد مع نادي نوتنغهام فورست بهدف لكل فريق، وفي مباراة أمس فاز تشيلسي على فولهام بنتيجة 2- 0.