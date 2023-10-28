تشيلسي يواصل نتائجه السلبية بالخسارة ضد برينتفورد

واصل الفريق الكروي الأول بنادي تشيلسي نتائجه السلبية، وذلك بعد الخسارة من فريق برينتفورد بثنائية دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني سجل فريق برينتفورد ثنائية عبر كل من ” إيثان بينوك” و “بريان مبيومو” في الدقيقتين الـ 59 والـ90.

تعثر جديد لـ تشيلسي

وبعد المباراة، أصبح رصيد برينتفورد 13 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد البلوز عند 12 نقطة في المركز الـ11.

وكانت مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، انطلقت أمس بفوز توتنهام هوتسبير على كريستال بالاس بثنائية لهدف.

وفي مباريات اليوم تُقام حاليًا مباراة ” آرسنال ضد شيفيلد يونايتد” و ” بورنموث ضد بيرنلي”، بينما في السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة تُقام مباراة نيوكاسل ضد وولفرهامبتون.

مباريات الأحد في الدوري الإنجليزي

جدير بالذكر أن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي تُختتم غدًا بإقامة 5 مباريات وهم ” وست هام يونايتد ضد إيفرتون” و ” أستون فيلا ضد لوتون تاون” و ” ليفربول ضد نوتنغهام فورست”، بينما يلعب برايتون ضد فولهام وتُختتم المباريات بديربي مدينة مانشستر بين فريقي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

وأصبح المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي تشيلسي مهددًا بالإقالة، بعد خسارة البلوز اليوم أمام فريق برينتفورد، حيث تلقى البلوز هزيمته الرابعة في الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي.

وسيلعب البلوز ضد الجار نادي توتنهام يوم 6 نوفمبر المقبل في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.