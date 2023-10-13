تشيللو يستحوذ على خيارات رواد السينما السعودية وعشاق أفلام الرعب

حقق فيلم الرعب السعودي “تشيللو” أطول سلسلة من اهتمام رواد السينما السعودية مع اقترابه من دخول الشهر الأول مُنذ بداية عرضه بتاريخ 14 سبتمبر الماضي في العديد من دور العرض في كافة أنحاء المملكة؛ ومنها (‏موفي سينما، ‏فوكس سينما، ‏آي إم سي سينما، إمباير سينما، ‏ريل سينما، ‏جراند سينما، ‏سينيبوليس سينما) وغيرها.

ويعود هذا الاهتمام مُنقطع النظير بفيلم “تشيللو” لمؤلفه المُستشار تركي آل الشيخ لما يتميز به من بناء فني قوي وسرد ممتع ومشوّق للأحداث، فضلًا عن مُشاركة أهم وألمع نجوم السينما العالميين فيه؛ وفي مقدمتهم بطل الفيلم الممثل العالمي جيرمي آيرونز الحائز على جائزة الأوسكار.

عرض فيلم تشيللو

وحقق فيلم الرعب السعودي “تشيللو” تجربة استثنائية من خلال جمعه العديد من المواهب الوطنية بنجوم السينما العالمية؛ في مسعى يهدف لتأكيد قوة الصناعة السينمائية السعودية وما تتميز به من مواهب قادرة على المنافسة وفرض حضورها إقليميًا وعالميًا.

ويدخل فيلم “تشيللو” السبت المُقبل (14 أكتوبر الجاري) الشهر الأول من بداية عرضه، وسط تحقيقه أرقامًا قياسية على كافة المستويات، حيث استحوذ الفيلم على إعجاب النُقّاد الفنيين والسينمائيين، وبات عنوانًا ثابتًا للعديد من الصحف العالمية المُهتمة بصناعة السينما.

ووصف المُخرج دارين لين بوسمان، تجربته مع فيلم “تشيللو”، قائلًا “لقد كنت محظوظًا جدًّا في مسيرتي بالتصوير في جميع أنحاء العالم، وأخذني فيلم تشيللو إلى السعودية وبراغ وإيرلندا، لقد كانت مغامرة خيالية، ومن حسن حظنا العمل مع نجوم المنطقة العربية، إضافة إلى جيريمي آيرونز وتوبين بيل”.

فرصة عظيمة

من جهتها، قالت بطلة الفيلم النجمة السعودية إلهام علي أنها مُمتنة للغاية لمعالي المُستشار تركي آل الشيخ على هذه الفرصة العظيمة، مُضيفة بالقول “أيضًا أود أن أشكر بشكل خاص “مخرجنا المتميز darren bousman على عمله الرائع، وشكرًا جزيلاً لـ iam lee nelson على خلق أفضل بيئة للفريق”، مُعربة عن فخرها بأنها عملت مع طاقم موهوب ومذهل في فيلم “تشيللو”.

وعبّر العديد من نجوم العمل عن سعادتهم البالغة بالنجاحات التي حققها فيلم “تشيللو” في وقت قياسي، وقال النجم السوري سامر إسماعيل أن معالي المُستشار تركي آل الشيخ أمّن كل الظروف لإنتاج فيلم على مستوى عالمي ينافس الأفلام العالمية وفخور جدًا أن أكون جزءًا من هذه التجربة العظيمة، وشاركه هذا الانطباع الممثل السعودي براء عالم، الذي قال إن “فيلم “تشيللو” أضاف الكثير لتجربتي الفنية، تجربةً عالميةً بامتياز ضمّت نخبةً من النجوم على الصعيدين العربي والدولي، وإخراجه من قِبل مخرجٍ أمريكي له مكانته في المجال”.

بدوره، قال الفنان السعودي مهند الحمدي أن فيلم “تشيللو” كان تجربة استثنائية بالنسبة له، وأنه لم يتردد للحظة فور تلقي اتصال من مكتب معالي المُستشار تركي آل الشيخ للمُشاركة في الفيلم، وهو ذات الانطباع الذي تشكل لدى زميله الفنان السوري غسان مسعود، والذي قال إن فيلم “تشيللو” أكد أن المملكة بالفعل محط أنظار العالم وطالما بدأت هذه الصناعة بهذه القوة أقول إنها هذه هي البداية فقط، وإن شاء الله تنتظرنا أشياء عظيمة في المستقبل.

ويترجم الإقبال الواسع على الفيلم، نجاح وصول رواية “تشيللو” لمعالي المُستشار تركي آل الشيخ لشرائح واسعة من المُهتمين بالأدب والنشر والسينما داخل المملكة وخارجها، ما جعل الجمهور مُتعطشًا للتعرف أكثر على “تشيللو” بعد تحويل الرواية إلى فيلم سينمائي.

ويُعد فيلم تشيللو تتويجًا لصناعة السينما في السعودية، بكل أبعاده الإنتاجية والإبداعية والثقافية، حيث أسهم الفيلم بدمج الخبرات العالمية بالمواهب الوطنية، والتعريف بما تحتضنه المملكة من بيئة خلّابة متميزة تمتلك كل المقومات لاحتضان وتسجيل الأفلام السينمائية العالمية.