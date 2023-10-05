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يوجد في ليبيا 16 سدًّا

تصدعات وتآكل في سدود السيول بإحدى المدن الليبية

الخميس ٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٣ صباحاً
تصدعات وتآكل في سدود السيول بإحدى المدن الليبية
المواطن - فريق التحرير

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كلّفت النيابة العامة في ليبيا، منذ منتصف سبتمبر الماضي، جهاز الشرطة الزراعية بحصر التعديات على مجرى الأودية والسدود، لتكتشف دورية أخيرة للجهاز في بلدية بني وليد وجود “تصدّعات وتآكل” في بعض السدود هناك.

وبحسب بيان على فيسوك للنيابة، لاحظت الدورية خلال معاينة الطرق المارة في مسارات الأودية وجود مشكلات في الأساس الخاص بها، وأوصت بإجراء صيانة وترميم لها، وذلك في تقرير مفصّل أحالته إلى فرع الجهاز في بني وليد.

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خطر الفيضان

وحذرت جمعيات أهلية في المدينة، منها منظمة الإرادة للدعم والتنمية، من أن نصف سكان المدينة “معرضون لخطر الفيضان”، وذلك في حال تعرضها لموجة أمطار غزيرة، كما وقع في المنطقة الشرقية في العاشر من سبتمبر الماضي، حين تسبّب الإعصار “دانيال” في دمار واسع هناك، خصوصًا في درنة، بحسب ما نقلت سكاي نيوز عربية.

16 سدًّا

ويوجد في ليبيا 16 سدًّا موزّعة على مدن مختلفة بشرق البلاد وغربها، وتعرّض معظمها للتخريب والإهمال وسرقة المضخات منذ عام 2011.

وأكبر سدود ليبيا في وادي القطارة، وهو سد خرساني، وجرت آخر صيانة له خلال الفترة بين العامين 2002 و2004، وتمت توسعة حوض الوادي ليتسع لكميات أكبر من المياه تصل إلى 125 مليون متر مكعب من الماء.

ويأتي في المركز الثاني سد وادي جازة فهو صغير نسبيًّا، علمًا بأنه خرساني وليس ركاميًّا، كما هو الحال في سدَّي درنة اللذين انهارا جراء الإعصار.

ووفق مختصين في علم الجيولوجيا أيضًا، فإن جميع السدود الليبية، غير مهيأة لتجميع كمية كبيرة من مياه الأمطار بغية استغلالها في مرحلة موالية لإثراء المخزون المائي.

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