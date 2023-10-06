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تصويبة كيسيه تمنح الأهلي التفوق ضد الاتحاد في الشوط الأول

الجمعة ٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٦ مساءً
تصويبة كيسيه تمنح الأهلي التفوق ضد الاتحاد في الشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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أنهى النادي الأهلي، الشوط الأول من مباراة الاتحاد في ديربي جدة متقدمًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

هدف كيسيه يمنح الأهلي التفوق 

وسجل الإيفواري فرانك كيسيه الهدف الوحيد للراقي في الدقيقة الـ31 من تصويبة قوية.

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الاتحاد والأهلي - 456

وجاء تشكيل نادي الاتحاد صاحب الأرض مكونًا من: “جروهي، لويز فيليبي، حسن كادش، أحمد بامسعود، مدالله العليان، فابينيو، كريم بنزيما، حمدالله، رومارينيو، كورونادو، نجولو كانتي”.

أما تشكيل الراقي فجاء مكونًا من: “إدوارد ميندي، علي مجرشي، روجير إيبانيز، عبدالباسط هندي، عبدالله العمار، محمد المجحد، فرانك كيسيه، جابري فيجا، رياض محرز، روبيرتو فيرمينيو، فراس البريكان”.

 

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