تصويبة كيسيه تمنح الأهلي التفوق ضد الاتحاد في الشوط الأول رواد السياحة يستهدف تدريب 100 ألف شاب وشابة فرانك كيسيه يفتتح التسجيل في ديربي جدة وظائف فنية وإدارية شاغرة بشركة التصنيع 1000 طائرة درونز تقدم عرضًا ضوئيًّا في سماء معرض الصقور وظائف شاغرة لدى مجموعة العليان موعد نهائي كوبا ليبرتادورس بين بوكا جونيورز وفلوميننسي بقعة منعدمة الجاذبية على الأرض! أفضل الأطعمة والمشروبات لمحاربة الإنفلونزا وظائف إدارية شاغرة في الفطيم القابضة
أنهى النادي الأهلي، الشوط الأول من مباراة الاتحاد في ديربي جدة متقدمًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وسجل الإيفواري فرانك كيسيه الهدف الوحيد للراقي في الدقيقة الـ31 من تصويبة قوية.
وجاء تشكيل نادي الاتحاد صاحب الأرض مكونًا من: “جروهي، لويز فيليبي، حسن كادش، أحمد بامسعود، مدالله العليان، فابينيو، كريم بنزيما، حمدالله، رومارينيو، كورونادو، نجولو كانتي”.
أما تشكيل الراقي فجاء مكونًا من: “إدوارد ميندي، علي مجرشي، روجير إيبانيز، عبدالباسط هندي، عبدالله العمار، محمد المجحد، فرانك كيسيه، جابري فيجا، رياض محرز، روبيرتو فيرمينيو، فراس البريكان”.
هدددددف!⚽
الهدف الأول في الديربي.. أهلاوي (كيسيه)⚽🔥
الاتحاد 0 × 1 الأهلي#الاتحاد_الاهلي | #الاهلي_الاتحاد
#Ittihad_Ahli pic.twitter.com/IHyAOp73W6
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 6, 2023