تطبيقات تكتيكية تُجهز الهلال لمباراة ناساجي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بقيادة المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، استعداداته لمواجهة ناساجي الإيراني في دوري أبطال آسيا.

الهلال يستعد للمباراة

وبدأ مران الفريق الأول لكرة القدم بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، وتركزت الحصة التدريبية اليوم على الجوانب الفنية، وطبق جيسوس بعد ذلك عددًا من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب.

ومن المقرر أن يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء يوم غد الاثنين، استعداداته لمواجهة ناساجي الإيراني، حيث سيخوض حصة تدريبية في طهران عند الساعة السادسة والنصف.

الزعيم يُلاقي ناساجي

ويحل الزعيم ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي ناساجي، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب “أزادي”، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ناساجي الإيراني صدارة ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد الزعيم في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة.