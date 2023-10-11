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تطبيق توكلنا: حدثوا منصة مدرستي لظهور بيانات الأبناء

الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٤ مساءً
تطبيق توكلنا: حدثوا منصة مدرستي لظهور بيانات الأبناء
المواطن - فريق التحرير

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حث تطبيق توكلنا أولياء الأمور الذين يواجهون مشكلة في ظهور بيانات الأبناء إلى تحديث منصة مدرستي وفق أحدث إصدار لضمان وصول البيانات.

حل مشكلة عدم ظهور البيانات

وتلقت خدمة المستفيدين سؤالًا من أحد أولياء الأمور قال فيه : ولدي في الصف الأول ابتدائي ولا تظهر بيانات منصة مدرستي كيف أحل المشكلة؟

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وردت عليه خدمة المستفيدين بالقول :” نأمل التحقق من تحديث التطبيق إلى آخر إصدار والنقر على الصورة الشخصية أعلى الصفحة الرئيسية، من خلال قائمة حسابي ومن ثم تحديث البيانات”.

متابعة الطلاب في منصة مدرستي

وكانت المنصة أطلقت مؤخرًا خدمة سجل المتابعة اليومي، لرصد وتوثيق درجات الطلبة في الواجبات والاختبارات خلال الفصل الدراسي.

وتعد خدمة سجل المتابعة اليومي بمثابة توثيق ورصد آلي لدرجات الطلاب والطالبات في الواجبات والاختبارات والمهام الأدائية خلال الفصل الدراسي.

وأوضحت المنصة أن الفئة المستفيدة هي المعلمون والمعلمات، حيث توفر لهم هذه الخدمة عددًا من المزايا وهي تنظيم عملية رصد درجات المهام المختلفة في السجل بشكل آلي، وإضافة ورصد المهام التي تم تسليمها خارج نطاق المنصة.

كما أنه يمكن تصدير ملف إكسيل أو وورد لأعمال الطلاب من سجلات الفصول المدرسية، فضلًا عن إضافة وحذف التكليفات المسندة للطلبة من السجل.

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