نابولي يتفاوض مع بديل رودي جارسيا تطبيق توكلنا: حدثوا منصة مدرستي لظهور بيانات الأبناء غينيا الاستوائية تدعم استضافة إكسبو وكأس العالم في السعودية الهلال الأعلى تقييمًا في دوري روشن إطلاق مبادرة التعليق المباشر بـ دوري يلو خروج مطار بن غوريون من الخدمة بعد قصفه بصواريخ الفصائل الفلسطينية إعفاء أبناء مستفيدي الضمان الاجتماعي من رسوم اختبارات قياس يوسف المناعي يصل إلى أبها لوكاكو: الدوري السعودي سيصبح من الأفضل في العالم بند يسمح لـ تشابي ألونسو بالرحيل لتدريب 3 فرق
حث تطبيق توكلنا أولياء الأمور الذين يواجهون مشكلة في ظهور بيانات الأبناء إلى تحديث منصة مدرستي وفق أحدث إصدار لضمان وصول البيانات.
وتلقت خدمة المستفيدين سؤالًا من أحد أولياء الأمور قال فيه : ولدي في الصف الأول ابتدائي ولا تظهر بيانات منصة مدرستي كيف أحل المشكلة؟
وردت عليه خدمة المستفيدين بالقول :” نأمل التحقق من تحديث التطبيق إلى آخر إصدار والنقر على الصورة الشخصية أعلى الصفحة الرئيسية، من خلال قائمة حسابي ومن ثم تحديث البيانات”.
وكانت المنصة أطلقت مؤخرًا خدمة سجل المتابعة اليومي، لرصد وتوثيق درجات الطلبة في الواجبات والاختبارات خلال الفصل الدراسي.
وتعد خدمة سجل المتابعة اليومي بمثابة توثيق ورصد آلي لدرجات الطلاب والطالبات في الواجبات والاختبارات والمهام الأدائية خلال الفصل الدراسي.
وأوضحت المنصة أن الفئة المستفيدة هي المعلمون والمعلمات، حيث توفر لهم هذه الخدمة عددًا من المزايا وهي تنظيم عملية رصد درجات المهام المختلفة في السجل بشكل آلي، وإضافة ورصد المهام التي تم تسليمها خارج نطاق المنصة.
كما أنه يمكن تصدير ملف إكسيل أو وورد لأعمال الطلاب من سجلات الفصول المدرسية، فضلًا عن إضافة وحذف التكليفات المسندة للطلبة من السجل.