تطبيق زيادة معاش الضمان الاجتماعي اعتبارًا من الدفعة 23

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أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، محمد الرزقي، أنه سيبدأ تطبيق قرار الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي اعتباراً من الدفعة القادمة رقم 23 بتاريخ 2023/11/1م.
وأضاف أن التوجيه الملكي الكريم بزيادة الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان الاجتماعي بنسبة 20% يُساهم بشكل مباشر في تلبية أهم الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد.
وأضاف : سيكون معاش الضمان الاجتماعي للعائل بعد زيادة المعاش (1320) ريال بدلاً من (1100)، وللتابع (660) ريال بدلاً من (550) ريالًا، مشيرًا إلى أن زيادة معاش الضمان الاجتماعي تشمل جميع أفراد الأسرة المؤهلة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمعاش الأسرة الواحدة المحدد بـ (5000) ريال، وسيتم تطبيق الزيادة لجميع المستفيدين بشكل تلقائي دون الحاجة إلى قيام المستفيد بأي إجراء.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبناء على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجه اليوم، بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%.
يأتي ذلك انطلاقًا من اهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين، بأبناء هذا الوطن، وحرصهم على تلمس احتياجاتهم وتخفيف الأعباء عنهم لمواجهة ارتفاع الأسعار وتحمل أعباء المعيشة.
وأشار متحدث الموارد البشرية إلى أن الزيادة تهدف إلى تحقيق عدة أهداف من بينها :