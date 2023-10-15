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السالم استعرض التقنيات الحديثة في القطاع الصناعي

تطور كبير لـ فابكس السعودية وطلبات المشاركة 3 أضعاف الدورات السابقة

الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٩ مساءً
تطور كبير لـ فابكس السعودية وطلبات المشاركة 3 أضعاف الدورات السابقة
المواطن - فريق التحرير

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دشن المهندس خالد بن محمد السالم، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، مساء اليوم الأحد، فعاليات الدورة الـ10 من معرض فابكس السعودية 2023، المعرض الدولي الرائد في المملكة للحديد والصناعات المعدنية والماكينات بالتزامن مع معرض ماك السعودية لتكنولوجيا التصنيع ومعرض الزجاج والألومنيوم في دورته الرابعة بمركز الرياض الدولي للمعارض.

إقبال كبير

وثمن خالد السالم الدعم الكبير الذي يلقاه القطاع الصناعي من القيادة الرشيدة، معربًا عن سعادته بالإقبال الكبير واللافت لزيارة المعرض مما يؤكد أن المملكة أصبحت محط جذب للشركات العالمية للمشاركة في المعارض والمؤتمرات نظرًا لما يجدونه من فرص استثمارية كبرى للتعرف على احتياجات السوق الأمر الذي ينعكس على زيادة المبيعات والحصول على عقود مستقبلية.

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وأبدى “السالم” إعجابه بتواجد المحتوى المحلي من القطاعات المحلية مما يؤكد التطور الكبير للمعرض مقارنة بالأعوام الماضية ومواكبة التطورات الحديثة بالقطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن الهيئة الملكية لديها توجه لنقل تجربة مثل هذه المعارض المتخصصة لإقامتها في الجبيل وينبع وجازان.

حدث صناعي عالمي

وبين المشرف العام على المعرض أحمد مجاهد أن المعرض يشكل حدثًا صناعيًّا عالميًّا تفاعليًّا لما شهده من إقبال متزايد على طلبات المشاركة هذا العام بثلاثة أضعاف عن الدورات السابقة حيث يشارك في هذه الدورة أكثر من 600 عارض من 17 دولة بما فيها 6 أجنحة دولية.

ولفت مجاهد إلى أن استضافة أبرز الأسماء على مستوى القطاع الصناعي في الدورة الجديدة من المعرض، يأتي ضمن ما يحظى بها مستقبل القطاع الصناعي في المملكة والمساهمة في تحقيق التنمية تماشيا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، إلى جانب ارتفاع الطلب على التكنولوجيا والحلول التقنية الحديثة.

وتوقع “مجاهد” أن يتضاعف أعداد الزوار للمعرضين خلال دورتيهما الحالية نظير الاهتمام الكبير بالسوق السعودي وإبراز التطور الكبير الذي حققته الصناعة السعودية، فضلًا عن رفع المساهمة للقطاع الصناعي في رؤية 2030 وتشجيع المستثمرين وأصحاب الأعمال على الاستثمار في المشاريع الصناعية.

الجدير بالذكر أن المعرض يستمر حتى الأربعاء القادم حيث يستقبل الزوار يوميًّا من الساعة الرابعة عصرًا وحتى العاشرة مساءً.

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