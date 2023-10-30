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في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي

تعادل مثير يحسم مباراة نابولي ضد ميلان

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٩ صباحاً
تعادل مثير يحسم مباراة نابولي ضد ميلان
المواطن - فريق التحرير

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حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2- 2، مباراة نابولي ضد ميلان مساء الأحد، وذلك ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

نابولي ضد ميلان

وكان فريق ميلان سجل هدفين في الشوط الأول عبر نجمه الفرنسي أوليفيه جيرو في الدقيقتين الـ 22 والـ32.

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وفي الشوط الثاني، نجح فريق نابولي في إحراز هدفين عبر كل من ماتيو بوليتانو وجياكومو راسبادوري في الدقيقتين الـ 50 والـ64.

وبعد المباراة، أصبح رصيد ميلان 22 نقطة في المركز الثالث، بينما أصبح رصيد نابولي 18 نقطة في المركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي.

نابولي ضد ميلان

وكانت مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي، انطلقت بداية من الجمعة الماضية، بفوز جنوى على ساليرنيتانا بهدف دون رد.

وفي مباريات أول أمس السبت، تعادل ساسولو مع بولونيا بهدف لكل فريق، وفاز تورينو على ليتشي بهدف دون رد، وفاز يوفنتوس على هيلاس فيرونا بهدف.

نابولي ضد ميلان

وفي مواجهات أمس الأحد، فاز كالياري على فروسينوني برباعية مقابل 3 أهداف، بينما تعادل مونزا مع أودينيزي بهدف لكل فريق، وفاز الإنتر على روما بهدف، وتعادل ميلان مع نابولي بنتيجة 2- 2.

 

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