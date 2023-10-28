تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس تعليم الليث

قررت إدارة تعليم الليث في منطقة مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الأحد، نظرًا للتقارير الواردة من المركز الوطنيِّ للأرصاد.

وقالت الدراسة في بيان لها إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا من إدارة تعليم الليث على سلامة الجميع ؛ تقرر تحويل الدراسة يوم الأحد ١٤-٤-١٤٤٥هـ لتكون عن بُعد عبر منصة مدرستي ، لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس التابعة لإدارة الإشراف التربوي بالليث ومكتب التعليم بأضم.

تعليق الدراسة في جامعة جدة

وكانت جامعة جدة أعلنت أمس تعليق الدراسة الحضورية لطلاب الدراسات العليا والبرامج التنفيذية اليوم السبت وجاء ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد قد نبه عن الحالة المطرية لمنطقة مكة المكرمة، مشيرًا إلى هطول أمطار غزيرة عليها.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية، كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض.