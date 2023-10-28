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تعليق الدراسة الحضورية في العلا وظهران الجنوب ورجال ألمع

السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٦ مساءً
تعليق الدراسة الحضورية في العلا وظهران الجنوب ورجال ألمع
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة تعليم محافظة العلا، عن تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الأحد، في مدارس المحافظة والمراكز التابعة لها، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.
وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة “مدرستي”، لجميع الطلبة والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس والمكاتب.

تعليق الدراسة الحضورية

كما أعلنت إدارات التعليم بمحافظات ظهران الجنوب ورجال ألمع تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ في مدارسها؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ وحرصًا على سلامة الجميع.
وأشارت تلك الإدارات إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم التابعة لها.

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خريطة الدراسة عن بعد

وأعلنت إدارة التعليم بمحافظة الطائف تعليق الدراسة الحضورية غداً بمدارس الطائف والمحافظات التابعة لها تعليمياً واستمرارها عبر منصة مدرستي.

كما أعلنت جامعة الطائف تعليق الدراسة الحضورية غداً في المقر الرئيس بالحوية وجميع الفروع التابعة لها، وستكون الدراسة عبر منظومة “البلاك بورد”.

وتقرر تحويل الدراسة عن بعد يوم غد الأحد في مدارس تعليم الباحة والمخواة بناء على التنبيهات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد.

بدورها قالت إدارة تعليم المخواة إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد يعلن تعليم المخواة تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي لجميع المدارس في جميع المحافظات ومدارس التعليم المستمر.

كما تقرر تعليق الدراسة في العديد من مناطق المدرسة وإداراتها التعليمية.

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