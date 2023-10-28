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تعليق الدراسة الحضورية في تبوك وتيماء غدًا

السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٠ مساءً
تعليق الدراسة الحضورية في تبوك وتيماء غدًا
المواطن - فريق التحرير

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قررت إدارة تعليم تبوك تعليق الدراسة الحضورية غدًا وتحويلها عن بعد بسبب توقعات حالة الطقس.

تعليق الدراسة في تبوك

وقالت الإدارة إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، عن الأحوال الجوية يوم غد الأحد الموافق 14-4-1445 هـ والتي تشمل مدينة تبوك وقراها ومحافظة تيماء وقراها نحيطكم باستمرار الدراسة عن بُعد عن طريق منصة مدرستي يوم غد للمدارس في مدينة تبوك وقراها ومحافظة تيماء وقراها حرصًا على سلامة الطلبة ومنسوبي المدارس.

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تحويل الدراسة عن بعد

وكانت إدارة التعليم في منطقة مكة المكرمة قررت تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بعد غدًا في العديد من الإدارات التعليمية من بينها مدارس مكة المكرمة، الجموم، بحرة، الكامل.

كما تقرر تحويل الدراسة عن بعد لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس التابعة لإدارة الإشراف التربوي بالليث ومكتب التعليم بأضم، وفي مدارس جدة ورابغ وخليص وكذلك مدارس تعليم القنفذة وجامعة الملك عبدالعزيز وفرعها برابغ.

كما قررت جامعات مكة الثلاثة (جامعة جدة، جامعة الملك عبدالعزيز، جامعة أم القرى) تحويل الدراسة عن بعد غدًا أيضا.

تعليق الدراسة في المدينة المنورة

كما قررت إدارة التعليم في المدينة المنورة تعليق الدراسة الحضورية غدًا في الإدارات التعليمية بسبب حالة الطقس المتوقعة.

وقالت الإدارة في بيان لها إنه بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر أن تكون الدراسة عن بعد ليوم غدٍ الأحد 14 / 4 / 1445هـ وذلك عبر  منصة مدرستي بجميع مدارس الإدارة العامة للتعليم بـ  المدينة المنورة ومكاتبها الداخلية، والمكاتب الخارجية (بدر – خيبر – وادي الفرع).

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