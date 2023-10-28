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تعليق الدراسة الحضورية في جامعتي أم القرى وجدة

السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٨ مساءً
تعليق الدراسة الحضورية في جامعتي أم القرى وجدة
المواطن - فريق التحرير

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انضمت جامعة أم القرى وجامعة جدة إلى قائمة الجامعات والإدارات التعليمية التي قررت تعليق الدراسة غدًا في منطقة مكة المكرمة بسبب سوء الأحوال الجوية.

تعليق الدراسة في جامعة أم القرى

وقالت الجامعة إنه بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد فقد تقرر تعليق الدراسة حضوريًا يوم غدٍ الأحد في جميع مقرات الجامعة.

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جامعة جدة

كما قالت جامعة جدة إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع تقرر تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الأحد 14- 4 -1445 هـ في مقر الجامعة بجدة وفروعها في محافظة خليص والكامل وستكون الدراسة عن بُعد، وعلى موظفي الجامعة الدوام حضورياً إلا إذا تعذر ذلك فيكون عن بعد وفق الأنظمة والتعليمات.

تعليق الدراسة غدًا في جامعة جدة بجميع المقرات والفروع

وكانت جامعة جدة أعلنت أمس تعليق الدراسة الحضورية لطلاب الدراسات العليا والبرامج التنفيذية اليوم السبت وجاء ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

جامعة الملك عبدالعزيز

وكانت جامعة الملك عبدالعزيز قالت في وقت سابق إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، #جامعة_الملك_عبدالعزيز تقرر تحويل الدراسة الحضورية للطلاب والطالبات لتكون (عن بُعد)، وذلك يوم غدٍ الأحد 14-04-1445هـ في مقر الجامعة بجدة وفرعها برابغ.

جامعة الملك عبدالعزيز

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