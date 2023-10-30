تعليق الدراسة الحضورية في مدارس جازان غدًا

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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان تعليقَ الدراسة الحضورية يوم غد الثلاثاء في جميع مكاتب تعليم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان وإدارة تعليم صبيا والمدارس التابعة لها؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.
وأفادت الإدارة بأن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم بمنطقة جازان.
وفي وقت سابق، أعلن تعليم عسير أنه حرصًا على سلامة الجميع، وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، تقرّر استمرار تحويل الدراسة ليوم غدٍ الثلاثاء لتكون عن بُعد عبر منصة مدرستي، لجميع المدارس.