تعليق الدراسة المسائية الحضورية بمكة المكرمة

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قررت إدارة تعليم مكة، تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس المسائية والليلية بالعاصمة المقدسة اليوم الخميس وتحويلها “عن بعد” عبر منصة مدرستي.
وأوضح “تعليم مكة” أن القرار جاء بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا من تعليم مكة على سلامة الطلاب ومنسوبي المدارس.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الشرقية. وتشمل الأجزاء الجنوبية (صحراء الربع الخالي).
في حين تتهيأ فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، نجران و المدينة المنورة.