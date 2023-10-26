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تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي

تعليق الدراسة المسائية الحضورية بمكة المكرمة

الخميس ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٠ مساءً
تعليق الدراسة المسائية الحضورية بمكة المكرمة
المواطن - فريق التحرير

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قررت إدارة تعليم مكة، تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس المسائية والليلية بالعاصمة المقدسة اليوم الخميس وتحويلها “عن بعد” عبر منصة مدرستي.

تعليق الدراسة المسائية بمكة

وأوضح “تعليم مكة” أن القرار جاء بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا من تعليم مكة على سلامة الطلاب ومنسوبي المدارس.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الشرقية. وتشمل الأجزاء الجنوبية (صحراء الربع الخالي).

في حين تتهيأ فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، نجران و المدينة المنورة.

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