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وتعليم الهيئة الملكية في ينبع

تعليق الدراسة بصامطة ووسط جازان وسراة عبيدة وتهامة والنماص

السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٣ مساءً
تعليق الدراسة بصامطة ووسط جازان وسراة عبيدة وتهامة والنماص
المواطن - فريق التحرير

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قررت إدارة تعليم جازان تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأحد في مكتبي التعليم بصامطة ووسط جازان والمدارس التابعة لهما عدا جزر فرسان.

تعليق الدراسة في جازان

وقال متحدث تعليم جازان إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، والهيئتين التعليمية والإدارية، فقد تقرر تحويل الدراسة يوم غدٍ الأحد 14 ربيع الآخر 1445هـ  عن بعد عبر  منصة مدرستي في مكتبي التعليم بصامطة ووسط جازان والمدارس التابعة لهما، ما عدا مدارس محافظة فرسان.

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كما تقرر تعليق الدراسة في سراة عبيدة وتهامة والنماص وتعليم الهيئة الملكية في ينبع.

تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي

وكانت إدارة التعليم في منطقة مكة المكرمة قررت تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بعد غدًا في العديد من الإدارات التعليمية من بينها مدارس مكة المكرمة، الجموم، بحرة، الكامل.

كما تقرر تحويل الدراسة عن بعد لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس التابعة لإدارة الإشراف التربوي بالليث ومكتب التعليم بأضم، وفي مدارس جدة ورابغ وخليص وكذلك مدارس تعليم القنفذة وجامعة الملك عبدالعزيز وفرعها برابغ.

كما قررت إدارة التعليم في المدينة المنورة تعليق الدراسة الحضورية غدًا في الإدارات التعليمية بسبب حالة الطقس المتوقعة.

كذلك قررت إدارة تعليم تبوك تعليق الدراسة الحضورية غدًا وتحويلها عن بعد بسبب توقعات حالة الطقس.

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