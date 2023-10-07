تعليق جلسة الحكومة الإسرائيلية بعد دخول الوزراء إلى الملاجئ

علقت الحكومة الإسرائيلية جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة مساء اليوم في تل أبيب بسبب استمرار أعمال القتال بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي ما أدى إلى دخول الوزراء إلى الملاجئ الآمنة بحسب ما أفادت قناة العربية.

طوفان الأقصى مقابل السيوف الحديدية

وشنت حركة حماس عملية عسكرية في العمق الإسرائيلي ما أدى إلى مقتل أكثر من 250 إسرائيليًا وإصابة أكثر من 1100، فيما ردت تل أبيب بإطلاق عملية السيوف الحديدية مؤكدة أنها ستنتصر في النهاية مهما كانت النتائج.

وأفادت وزارة الصحة في فلسطين في آخر بيان صادر عنها أن عدد الشهداء الفلسطينيين ارتفع إلى 232 والمصابين نحو 1700، فيما لا تزال عمليات القتال تتواصل.

وأفاد الجيش الإسرائيلي أن القتال مستمر في 22 موقعًا داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرًا إلى أن الفصائل الفلسطينية أطلقت أكثر من 3500 صاروخ منذ صباح اليوم.

دعوات التهدئة

وكانت السعودية من أوائل الدول التي دعت إلى التهدئة ووقف القتال وذكرت بتحذيراتها المتكررة من مخاطر انفجار الأوضاع نتيجة استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وتكرار الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن المملكة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع غير المسبوقة بين عددٍ من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الاسرائيلي، مما نتج عنها ارتفاع مستوى العنف الدائر في عددٍ من الجبهات هناك، ودعت المملكة للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبين، وحماية المدنيين، وضبط النفس.