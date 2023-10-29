تعليم جازان: الدراسة عن بعد غدًا

أعلن متحدث تعليم جازان أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، والهيئتين التعليمية والإدارية، فقد تقرر تحويل الدراسة ليوم غدٍ الاثنين 15/ 04/ 1445هـ عن بعد عبر منصة مدرستي في جميع مكاتب تعليم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، وإدارة تعليم صبيا والمدارس التابعة لها.

عسير ومحايل

وفي وقت سابق، أعلن تعليم عسير أنه حرصًا على سلامة الجميع، وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، تقرّر استمرار تحويل الدراسة ليوم غدٍ الاثنين 15/ 4/ 1445هـ؛ لتكون عن بُعد عبر منصة مدرستي، لجميع المدارس.

وبناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس، تقرر كذلك تحويل الدراسة عن بعد ليوم غدٍ الاثنين 15/ 4/ 1445هـ عبر منصة مدرستي بجميع مدارس تعليم محايل عسير والمحافظات التابعة لها.

تعليم تبوك

كذلك، أعلن تعليم منطقة تبوك أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، عن الأحوال الجوية يوم غد الاثنين الموافق 15/ 4/ 1445هـ، والتي تشمل مدينة تبوك وقراها فقط، سيتم استمرار الدراسة (عن بُعد) عن طريق منصة مدرستي يوم غد للمدارس في مدينة تبوك وقراها فقط؛ حرصًا على سلامة الطلبة ومنسوبي المدارس.