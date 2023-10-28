تعليم عسير : الدراسة عبر منصة مدرستي غدًا

قررت إدارة تعليم عسير تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عبر منصة مدرستي يوم غد الأحد بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

منصة مدرستي

وقالت الإدارة في بيان لها إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.. تقرّر تحويل الدراسة ليوم غدٍ الأحد 14 / 4 / 1445هـ؛ لتكون “عن بُعد” عبر منصة مدرستي، لجميع المدارس في تعليم عسير .

تعليم النماص وسراة عبيدة

كما أعلنت إدارة تعليم النماص تعليق الدراسة غدًا حيث قالت إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي لجميع المدارس التابعة لـ #تعليم_النماص ليوم غدٍ الأحد ١٤ / ٤ / ١٤٤٥هـ.

كما قال متحدث تعليم سراة عبيدة عبدالله المالكي: بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد حيال الحالة المطرية، وحرصًا على سلامة الجميع تحويل الدراسة عن بعد ليوم غدٍ الأحد 14 / 4 / 1445هـ عبر منصة مدرستي بجميع مدارس سراة عبيدة ومدارس مكتب التعليم بـ تهامة.

خريطة تعليق الدراسة

وكانت إدارة التعليم في منطقة مكة المكرمة قررت تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بعد غدًا في العديد من الإدارات التعليمية من بينها مدارس مكة المكرمة، الجموم، بحرة، الكامل.

كما تقرر تحويل الدراسة عن بعد لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس التابعة لإدارة الإشراف التربوي بالليث ومكتب التعليم بأضم، وفي مدارس جدة ورابغ وخليص وكذلك مدارس تعليم القنفذة وجامعة الملك عبدالعزيز وفرعها برابغ.

كما قررت إدارة التعليم في المدينة المنورة تعليق الدراسة الحضورية غدًا في الإدارات التعليمية بسبب حالة الطقس المتوقعة.

كذلك قررت إدارة تعليم تبوك تعليق الدراسة الحضورية غدًا وتحويلها عن بعد بسبب توقعات حالة الطقس.

قررت إدارة تعليم جازان تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأحد في مكتبي التعليم بصامطة ووسط جازان والمدارس التابعة لهما عدا جزر فرسان.