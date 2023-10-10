إعلاميون: دعم 80 اتحادًا لاستضافة السعودية لـ كأس العالم 2034 لم يأتِ من فراغ تغريم الأهلي 17 ألف ريال بعد الديربي الاتحاد مُطالب بدفع أكثر من 78 ألف ريال ولي العهد يُجري اتصالين هاتفيين بملك الأردن والرئيس المصري حرمان النصر من مشاركة سلطان الغنام في 4 مباريات مجموعة القوات الجوية تصل باكستان للمشاركة في درع السِند 2023 ولي العهد يؤكد لعباس وقوف السعودية المستمر إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة توتنهام يفكر في ضم نجم الاتحاد نتنياهو يتوعد برد سيغير الشرق الأوسط بعد استدعاء 100 ألف جندي بدء إيداع حساب المواطن دفعة أكتوبر شاملًا الدعم الإضافي
أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارًا يقضي بتغريم النادي الأهلي 17 ألف و500 ريال، وذلك بعد مواجهة الاتحاد الجمعة الماضية في تاسع جولات دوري روشن السعودي للمحترفين.
وجاء القرار بسبب تأخر لاعبي الراقي في الدخول لأرضية ملعب الجوهرة المشعة في مباراة الاتحاد التي انتهت بفوز الراقي بهدف دون رد سجله اللاعب الإيفواري فرانك كيسيه.
وستعود مباريات دوري المحترفين السعودي بداية من يوم 20 أكتوبر الجاري، بعد نهاية فترة التوقف الدولي الحالية.