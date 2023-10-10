تغريم الأهلي 17 ألف ريال بعد الديربي

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارًا يقضي بتغريم النادي الأهلي 17 ألف و500 ريال، وذلك بعد مواجهة الاتحاد الجمعة الماضية في تاسع جولات دوري روشن السعودي للمحترفين.

وجاء القرار بسبب تأخر لاعبي الراقي في الدخول لأرضية ملعب الجوهرة المشعة في مباراة الاتحاد التي انتهت بفوز الراقي بهدف دون رد سجله اللاعب الإيفواري فرانك كيسيه.

وستعود مباريات دوري المحترفين السعودي بداية من يوم 20 أكتوبر الجاري، بعد نهاية فترة التوقف الدولي الحالية.