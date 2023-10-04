تغطية اكتتاب الأفراد في أديس القابضة 983.8%.. 10 أسهم لكل مكتتب

أعلنت شركة الأهلي المالية، إتمام عملية طرح “أديس القابضة” لفئة الأفراد وتخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب.

اكتتاب أديس القابضة

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه تم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على نسبة طلب كل مكتتب فرد إلى إجمالي عدد الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها.

%90 منها للفئات المشاركة

وتفصيلاً، طرحت الشركة 338,718,754 سهمًا تمثل 30% من رأس مال الشركة خُصص 90% منها للفئات المشاركة و10% لشريحة الأفراد.

يذكر أن فترة اكتتاب شريحة الأفراد قد بدأت يوم الثلاثاء 11/3/1445هــ (الموافق 26 سبتمبر 2023م)، وانتهت يوم الخميس 13/3/1445هـ (الموافق 28 سبتمبر 2023م) باكتتابهم في كامل الأسهم المخصصة لهذه الشريحة والبالغة 33,871,875 سهماً تشكل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 13.5 ريالاً سعودياً للسهم الواحد، وذلك من خلال الجهات المستلمة.

تغطية اكتتاب شريحة الأفراد

وبلغت تغطية اكتتاب شريحة الأفراد في طرح شركة “أديس القابضة” السعودية 9.83 مرة، حيث بلغت القيمة الإجمالية للطلبات 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار)، بحسب إفصاح على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية “تداول” اليوم.