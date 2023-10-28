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ضمن منافسات الجولة الـ11

تغييرات متوقعة في تشكيلة النصر ضد الفيحاء

السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٨ صباحاً
تغييرات متوقعة في تشكيلة النصر ضد الفيحاء
المواطن - فريق التحرير

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استقر المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مباراة اليوم ضد الفيحاء.

مباراة الفيحاء ضد النصر

ومن المقرر أن تُقام مباراة الفيحاء ضد النصر، عند الساعة السادسة مساء يوم السبت، على إستاد الملك فهد الدولي، وذلك في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل العالمي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في المركز الثامن برصيد 14 نقطة.

مباراة الفيحاء ضد النصر
موعد المباراة – المصدر @Alfaihaclub

تغييرات في التشكيلة الأساسية

ومن المنتظر أن يجري لويس كاسترو العديد من التغييرات في التشكيلة الأساسية للنصر، بسبب غياب أكثر من لاعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، ومنهم؛ مارسيلو بروزوفيتش، إيميريك لابورت وعلي لاجامي.

بروزوفيتش
النجم الكرواتي – المصدر @AlNassrFC

ويتوقع أن يبدأ النصر مباراة الفيحاء بالتشكيل التالي؛ نواف العقيدي، أليكس تيليس، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، نواف بوشل، سيكو فوفانا، عبدالمجيد الصليهم، أوتافيو، ساديو ماني، أندرسون تاليسكا وكريستيانو رونالدو.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @SPL

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