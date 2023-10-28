تغييرات متوقعة في تشكيلة النصر ضد الفيحاء

استقر المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مباراة اليوم ضد الفيحاء.

مباراة الفيحاء ضد النصر

ومن المقرر أن تُقام مباراة الفيحاء ضد النصر، عند الساعة السادسة مساء يوم السبت، على إستاد الملك فهد الدولي، وذلك في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل العالمي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في المركز الثامن برصيد 14 نقطة.

تغييرات في التشكيلة الأساسية

ومن المنتظر أن يجري لويس كاسترو العديد من التغييرات في التشكيلة الأساسية للنصر، بسبب غياب أكثر من لاعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، ومنهم؛ مارسيلو بروزوفيتش، إيميريك لابورت وعلي لاجامي.

ويتوقع أن يبدأ النصر مباراة الفيحاء بالتشكيل التالي؛ نواف العقيدي، أليكس تيليس، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، نواف بوشل، سيكو فوفانا، عبدالمجيد الصليهم، أوتافيو، ساديو ماني، أندرسون تاليسكا وكريستيانو رونالدو.