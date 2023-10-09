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تم استبعاده من قائمة منتخب مصر بسببها

تفاصيل إصابة إمام عاشور بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

الإثنين ٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٥ مساءً
تفاصيل إصابة إمام عاشور بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي
المواطن - فريق التحرير

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كشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الكروي الأول بالأهلي المصري، تفاصيل إصابة إمام عاشور لاعب وسط الفريق الكروي الأول للمارد الأحمر، وذلك بعد أن تعرض لها في مباراة الإسماعيلي أمس في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

إصابة إمام عاشور

وقال أحمد جاب الله بعد مباراة الإسماعيلي: إن إصابة إمام عاشور هي عبارة عن كدمة قوية في أسفل الساق بجانب الكاحل بعدما خضع للأشعة مشيرًا إلى أن مدة الغياب ستتراوح من 7 إلى 10 أيام.

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وكان المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب المنتخب المصري الأول لكرة القدم، قرر استبعاد إمام عاشور عن معسكر المنتخب المصري استعدادًا لمباراتي زامبيا والجزائر واستدعاء اللاعب أحمد نبيل “كوكا” بدلًا منه.

يذكر أن إمام عاشور كان انضم إلى النادي الأهلي قادمًا من فريق ميتيلاند الدنماركي كما سبق له اللعب مع الزمالك المصري.

إصابة إمام عاشور

مباراة الأهلي والإسماعيلي

وفي مباراة الأهلي والإسماعيلي، سجل الأهلي هدفين في الشوط الأول عبر كل من الجنوب إفريقي بيرسي تاو وحسين الشحات في الدقيقتين الـ 23 والـ38.

وفي الشوط الثاني، سجل الأهلي الهدف الثالث عبر اللاعب بيرسي تاو في الدقيقة الـ66 بعد تمريرة متقنة من اللاعب طاهر محمد طاهر.

ونجح اللاعب التوجولي ياو أنور في إحراز الهدف الأول للنادي الإسماعيلي في الدقيقة الـ90.

وبعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي، أصبح رصيد الأهلي 6 نقاط في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 3 نقاط في المركز الـ11 في جدول الترتيب.

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