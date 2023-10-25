تفاصيل التجهيزات الأخيرة لانطلاق ⁧‫موسم الرياض

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كشف المستشار في الديوان الملكي رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، عن تفاصيل التجهيزات الأخيرة قبل انطلاق فعاليات موسم الرياض 2023.
وقال تركي آل الشيخ في فيديو نشره على حسابه بمنصة إكس، مساء اليوم الأربعاء: إن منصة (ويبوك) الخاصة بفعاليات موسم الرياض سوف تطلق حفلتين مجانيتين للمسجلين عبر بث مباشر، يحيي الأولى أليسا وتامر عاشور، ويطرب في الثانية محمد عبده وأصالة، الأربعاء والخميس المقبلين”.
وأضاف: “بث نزال الملاكمة بين فيوري وإنجانو في موسم الرياض على منصة (إس تي سي تي في) و(ويبوك) بأسعار رمزية”.
وأكمل: “طرح تذاكر الدفعة الأخيرة من نزال ملاكمة فيوري وإنجانو اليوم الأربعاء على منصة ويبوك الخاصة بفعاليات موسم الرياض”.
وتتجه أنظار العالم، تزامنًا مع افتتاح “موسم الرياض” في نسخته الرابعة 2023 في 28 أكتوبر الجاري، صوب العاصمة الرياض التي تشهد مع حفل الافتتاح النزال التاريخي الكبير بين بطل العالم للوزن الثقيل تايسون فيوري، والبطل السابق في بطولة القتال النهائي (UFC) للوزن الثقيل “فرانسيس أنجانو”، في مواجهة مُثيرة ومرتقبة تصنف من أغنى المواجهات في التاريخ.
يذكر أن موسم الرياض أصبح أيقونة الترفيه والفعاليات الرياضية العالمية المهمة كل عام، وبات يستقطب العديد من الزوار والسياح من كافة دول العالم لحضور فعالياته المتنوعة، ويستهدف هذا العام من 10- 12 مليون زائر خلال هذه النسخة، وأكثر من مليون سائح من خارج المملكة.
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 25, 2023