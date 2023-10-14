تفاصيل جديدة مثيرة في قضية مقتل مواطن سعودي بالفلبين

كشفت جهات التحقيق الفلبينية تفاصيل مثيرة جديدة بشأن قضية مقتل المواطن السعودي سليمان جمال وزوجته، بعد كمين نصبه له مجرمانِ، مساء الثلاثاء الماضي، في منطقة ماجوينداناو ديل سور بالفلبين، وتوفي المواطن السعودي على الفور، فيما أصيبت زوجته بجروح بالغة.

تحقيقات الحادث المروع

وأعلنت الشرطة الفلبينية، أنها تحقق في مقتل مواطن سعودي بالرصاص في كمين جنوب البلاد، ووقع الحادث، مساء الثلاثاء الماضي، عندما كان يقود سيارته مع زوجته وشقيقها على طريق عام مزدحم في بلدية شريف أغواك بمقاطعة ماجوينداناو في منطقة بانجسامورو.

وأطلق مسلحان يستقلان دراجة نارية النار عليهما، مما أدى إلى مقتل المواطن السعودي وإصابة زوجته. وحددت السفارة السعودية في مانيلا هوية الضحية على الفور، وقالت إنها “تتابع بعناية فائقة حالة زوجة جمال المصابة بعد نقلها إلى مستشفى قريب من مكان الحادث”.

تفاصيل مقتل المواطن السعودي

وقال الجنرال آلان نوبليزا، المدير الإقليمي لشرطة BARMM، إن الشرطة تحدد الدافع وراء القتل. وأضاف: “لقد تم تتبع بعض المشتبه بهم ممن يركبون دراجة نارية، وأن التحقيق لا يزال مستمرًا”.

وتابع أن “جمال أصيب بطلق ناري في أذنه اليسرى أدى إلى وفاته على الفور”، بحسب صحيفة “مانيلا تايمز”.

الزوجة في حالة حرجة

وقال قائد شرطة شريف أجواك الرائد هارون ماكاباندينغ، في تصريحات نشرتها الصحف الفلبينية، إن زوجة جمال لا تزال في حالة حرجة، بينما كان الضباط يحاولون التعرف على هوية المشتبه بهم.

وأوضح أنه “ذهبت محققة شرطية إلى المستشفى التي نقلت إليها زوجة جمال، لكنها لا تستطيع التحدث حتى الآن. ووقع الحادث على طريق سريع وكانت تمر العديد من المركبات عندما أطلق المشتبه بهم النار على سيارة جمال”.

تفاصيل جديدة مثيرة

وكشفت الشرطة عن تفاصيل مثيرة حول القضية، حيث أكدت أن هناك شهود عيان، لكنهم يخشون التحدث وكشف معلومات لهم، وقال قائد الشرطة الفلبينية “نحاول إقناع الشهود بقول الحقيقة وحمايتهم إذا شهدوا بما رأوه في الحادث”.

وأضاف: “وقت وقوع الحادث، كان هناك انقطاع في التيار الكهربائي، وكان الظلام يخيم على المنطقة”. وقال ماكاباندينغ إنه وفقًا لسجلات الشرطة، استقر جمال وزوجته في ماجوينداناو العام الماضي، مضيفًا أنهما “كانا منخرطين في مساعدة الأشخاص المحتاجين والفقراء”.

هجوم مسلح بالفلبين

وكان الزوجان قد قاما للتو بزيارة مزرعة اشترياها أخيرًا في بارانجاي لابو لابو المجاورة، بلدة داتو هوفر، وكانا متوجهين إلى المنزل عبر هذه المدينة عندما نصب لهما المسلحان كمينًا.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المسلحين شوهدا وهما يتخلفان عن الشاحنة الصغيرة ونفذا الكمين.