تقاطع حي الراقي بخميس مشيط ازدحام وارتباك: الصامل اللي يعدي!

ازدحام وارتباك في حركة المرور، بحي الراقي في خميس مشيط، مشاهد تتكرر يومياً وسط مطالبات بحلول عاجلة من الأهالي.

الصامل اللي يعدي

وتفصيلا نشر صلاح القرني مقطع فيديو عبر حسابه في منصة إكس، وثق من خلاله حالة تقاطع حي الراقي في خميس مشيط، وعلق عليه بقوله “خميس مشيط – تقاطع الراقي.. الصامل اللي يعدي.. وكثير تقاطعات بهذا لشكل.. هل من حلول جذريه؟”.

#خميس_مشيط – تقاطع الراقي …. الصامل اللي يعدي …. وكثير تقاطعات بهالشكل … هل من حلول جذريه …؟ pic.twitter.com/EgSWZcbIxf — صلاح القرني (@SalahAlGarni) October 10, 2023

وأظهر المقطع، ازدحاماً شديداً وارتباكاً في حركة المرور لاسيما في ساعات الذروة، وعدم وجود إشارة مرورية أو رجل مرور لتنظيم الحركة المرورية بين المركبات.

أحياء تعاني من الإهمال

وتفاعل صاحب حساب Techno Arabic في منصة إكس مع المقطع، بقوله “من قبل أجي للجنوب تقريباً له أكثر من ٤ أو ٥ سنوات ولا شفنا أحد من البلدية تحرك”.

وعلق مبارك آل منصور بقوله “والله أحياء شرق خميس مشيط للأسف تعاني من الإهمال في التنظيم والسفلتة وكذلك الحدائق”.