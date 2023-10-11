أرقام مفزعة عن الدول الأكثر إصابة بالسرطان وأعلى معدل وفيات بسببه موسم الرياض يعلن عن نزالات مذهلة في UFC Fight Night 600 عارض من 17 دولة في معرض فابكس السعودية 2023 3 سنوات يسدد ثمن الوحدة السكنية في بوابة طيبة ولم تُبْنَ! تقاطع حي الراقي بخميس مشيط ازدحام وارتباك: الصامل اللي يعدي! فتح باب القبول والتسجيل لعدد من الوظائف العسكرية بـ رئاسة أمن الدولة فرار وزير الخارجية البريطاني بعد سماع صافرات الإنذار في إسرائيل خطوات الاعتراض على نتيجة الأهلية في حساب المواطن بعد المحددات الجديدة وفاة سعودي وإصابة زوجته بطلق ناري في كمين نصبه مسلحون بالفلبين فلاي رد سي أول شركة طائرات مائية في السعودية
ازدحام وارتباك في حركة المرور، بحي الراقي في خميس مشيط، مشاهد تتكرر يومياً وسط مطالبات بحلول عاجلة من الأهالي.
وتفصيلا نشر صلاح القرني مقطع فيديو عبر حسابه في منصة إكس، وثق من خلاله حالة تقاطع حي الراقي في خميس مشيط، وعلق عليه بقوله “خميس مشيط – تقاطع الراقي.. الصامل اللي يعدي.. وكثير تقاطعات بهذا لشكل.. هل من حلول جذريه؟”.
#خميس_مشيط – تقاطع الراقي ….
الصامل اللي يعدي ….
وكثير تقاطعات بهالشكل … هل من حلول جذريه …؟ pic.twitter.com/EgSWZcbIxf
— صلاح القرني (@SalahAlGarni) October 10, 2023
وأظهر المقطع، ازدحاماً شديداً وارتباكاً في حركة المرور لاسيما في ساعات الذروة، وعدم وجود إشارة مرورية أو رجل مرور لتنظيم الحركة المرورية بين المركبات.
وتفاعل صاحب حساب Techno Arabic في منصة إكس مع المقطع، بقوله “من قبل أجي للجنوب تقريباً له أكثر من ٤ أو ٥ سنوات ولا شفنا أحد من البلدية تحرك”.
وعلق مبارك آل منصور بقوله “والله أحياء شرق خميس مشيط للأسف تعاني من الإهمال في التنظيم والسفلتة وكذلك الحدائق”.