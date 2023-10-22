تقديم موعد صرف رواتب الموظفين لشهر أكتوبر

أعلنت وزارة المالية عن تقديم موعد إيداع رواتب موظفي الدولة لشهر أكتوبر الجاري، ليكون يوم الخميس القادم 26 أكتوبر بمشيئة الله.

تقديم صرف راتب أكتوبر

يأتي ذلك بسبب موافقة الموعد المحدد لصرف رواتب الموظفين يوم الجمعة بتاريخ 27 أكتوبر، وهو إجازة رسمية في السعودية.

آلية إيداع الرواتب

وأوضحت وزارة المالية، عبر موقعها الرسمي، أنه إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله.

وأضافت وزارة المالية أنه في حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي بعده.

مواعيد إيداع رواتب 2023

ونشرت وزارة المالية مواعيد إيداع رواتب عام 2023 على النحو التالي: