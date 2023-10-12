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تقنية البنات بالباحة تعلن مواعيد التسجيل للفصل التدريبي الثاني

الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٠ صباحاً
تقنية البنات بالباحة تعلن مواعيد التسجيل للفصل التدريبي الثاني
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الكلية التقنية للبنات بمنطقة الباحة، موعد بدء القبول والتسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الثاني للعام 1445هـ إلكترونياً.

التخصصات المتاحة

وأوضحت الكلية التقنية للبنات، أن التقديم متاح في أقسام الكلية لتخصصات: (التجميل والتزيين النسائي، وتصميم وتصنيع الأزياء، والإدارية والمالية, والحاسب وتقنية المعلومات).

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موعد التسجيل

وأوضحت أن التقديم سيكون متاحًا ابتداءً من 30 / 03 / 1445هـ، ويستمر إلى 03 / 04 / 1445هـ، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للقبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: “قبولي” عبر الرابط التالي: (اضغط هنا).

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