الهيئة العامة للمنافسة تعلن عن وظائف بعدة تخصصات وزير الطاقة: إطلاق سوق الكربون الطوعي لتقليل الانبعاثات تقنية مبتكرة بملتقى الأكاديمية المالية لمساعدة الأفراد على استكشاف خياراتهم الوظيفية المستقبلية الخارجية الصينية: حل الدولتين هو الطريق الصحيح لوقف التصعيد بغزة السعودية تطلق آلية رائدة لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري وظائف بـ الهيئة العامة لعقارات الدولة بعدة تخصصات موعد إدراج وبدء تداول أسهم أديس القابضة في السوق الرئيسية غرفة عرعر تعلن طرح 110 فرص وظيفية ارتفاع أرباح “إكسترا” إلى 118.2 مليون ريال بنسبة 25.5% احذروا النزول إلى البرك والمستنقعات.. تسبب مرضاً خطيراً
أوضح رئيس اللجنة الإشرافية على ملتقى الأكاديمية المالية الأستاذ مانع بن محمد آل خمسان أن الملتقى سيشهد إطلاق تقنية مبتكرة تساعد الأفراد على استكشاف خياراتهم الوظيفية المستقبلية وبناء أفضل السيناريوهات التي تساعدهم على تحقيق خياراتهم، وتزويدهم بالأدوات والمتطلبات التي تمكنهم من ذلك.
يأتي هذا في الوقت الذي استكملت فيه الأكاديمية المالية استعداداتها لإطلاق الملتقى يوم الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣، برعاية رئيس مجلس هيئة السوق المالية ورئيس مجلس أمناء الأكاديمية المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز.
ويهدف الملتقى إلى تبادل المعارف والتجارب والخبرات، واستعراض أفضل الممارسات؛ لتنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية في القطاع المالي، كما يتناول 4 محاور تتمثل في: المتغيرات المتسارعة في القطاع المالي والحاجة إلى مهارات جديدة، ومستقبل إعادة تشكيل المهارات، إضافة إلى أهمية إعادة تشكيل المهارات في القطاع المالي والمنظمات، وتطبيق إستراتيجيات فعالة لمواكبة المتغيرات، وذلك من خلال ثلاث جلسات رئيسية يشارك فيها مجموعة من أبرز الخبراء المحليين والدوليين.
وتستعرض 13 جهة حكومية وخاصة خلال المعرض المصاحب للملتقى الحلول التقنية، وتقنيات التعليم، والتقنيات المالية، والاقتصاد الرقمي، كما تتناول 3 ورش عمل متخصصة التحولات التنظيمية في العصر الرقمي، وتطوير المهارات في بيئة العمل، والتوجه في إعادة تشكيل المهارات.