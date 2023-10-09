تقنية مبتكرة بملتقى الأكاديمية المالية لمساعدة الأفراد على استكشاف خياراتهم الوظيفية المستقبلية

أوضح رئيس اللجنة الإشرافية على ملتقى الأكاديمية المالية الأستاذ مانع بن محمد آل خمسان أن الملتقى سيشهد إطلاق تقنية مبتكرة تساعد الأفراد على استكشاف خياراتهم الوظيفية المستقبلية وبناء أفضل السيناريوهات التي تساعدهم على تحقيق خياراتهم، وتزويدهم بالأدوات والمتطلبات التي تمكنهم من ذلك.

الخيارات الوظيفية المستقبلية

يأتي هذا في الوقت الذي استكملت فيه الأكاديمية المالية استعداداتها لإطلاق الملتقى يوم الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣، برعاية رئيس مجلس هيئة السوق المالية ورئيس مجلس أمناء الأكاديمية المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز.

تبادل المعارف والتجارب

ويهدف الملتقى إلى تبادل المعارف والتجارب والخبرات، واستعراض أفضل الممارسات؛ لتنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية في القطاع المالي، كما يتناول 4 محاور تتمثل في: المتغيرات المتسارعة في القطاع المالي والحاجة إلى مهارات جديدة، ومستقبل إعادة تشكيل المهارات، إضافة إلى أهمية إعادة تشكيل المهارات في القطاع المالي والمنظمات، وتطبيق إستراتيجيات فعالة لمواكبة المتغيرات، وذلك من خلال ثلاث جلسات رئيسية يشارك فيها مجموعة من أبرز الخبراء المحليين والدوليين.

وتستعرض 13 جهة حكومية وخاصة خلال المعرض المصاحب للملتقى الحلول التقنية، وتقنيات التعليم، والتقنيات المالية، والاقتصاد الرقمي، كما تتناول 3 ورش عمل متخصصة التحولات التنظيمية في العصر الرقمي، وتطوير المهارات في بيئة العمل، والتوجه في إعادة تشكيل المهارات.