تقويم المدارس السعودية خارجيًا لأول مرة في تاريخ التعليم عبر منصة تميز

لأول مرة في تاريخ التعليم السعودي، تبدأ هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بمركز “تميز” في تنفيذ برنامج التقويم الخارجي على مدارس المملكة لقياس مستوى الأداء، بعد انتهاء أكثر من 22 ألف مدرسة حكومية وأهلية وعالمية من التقويم الذاتي.

التقويم الخارجي

وتأتي مرحلة التقويم الخارجي بعد انتهاء أكثر من 22 ألف مدرسة حكومية وأهلية وعالمية من التقويم الذاتي، حيث يتم قياس مستوى الأداء من خلال المنصة الرقمية “تميز” ضمن البرنامج الوطني للتقويم المدرسي.

وتتم عملية التقويم المدرسي بمشاركة أكثر من 1200 أخصائي تقويم مدرسي من الهيئة، وبدعم أكثر من 500 مشرف تربوي من وزارة التعليم وإدارات ومكاتب التعليم، وتخطيط وإشراف أكثر من 200 من مسؤولي الهيئة، هيئة تقويم التعليم والتدريب تبدأ تنفيذ برنامج التقويم الخارجي على مدارس المملكة لقياس مستوى الأداء من خلال المنصة الرقمية “تميز” ضمن البرنامج الوطني للتقويم المدرسي.

مستهدفات تقويم المدارس السعودية

وتشمل خطة العام الحالي تحقيق المستهدفات التالية :

قيام 25 ألف مدرسة أهلية وحكومية وعالمية بالتقويم الذاتي بمشاركة 100 ألف مدير ومعلم.

التقويم الخارجي لـ10 آلاف مدرسة من قبل فريق التقويم الخارجي في الهيئة.

استبيانات لـ4 ملايين طالب وطالبة ومليوني ولي أمر و500 ألف معلم.

مقابلات لأكثر من 100 ألف معلم و500 ألف طالب وطالبة.

تنفيذ أكثر من 250 ألف زيارة صفية.

ويعتمد في قياس نواتج تقويم المدارس على معايير التقويم في الاختبارات الوطنية “نافس” في الرياضيات والعلوم والقراءة.