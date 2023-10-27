تقويم فعاليات جدة يفوز بجائزة مكة للتميز

فاز تقويم فعاليات جدة اليوم بجائزة مكة للتميز بإمارة منطقة مكة المكرمة في دورتها الخامسة عشرة 2023، وذلك في فرع التميز الاجتماعي، عن مبادرته فعاليات تقويم جدة 2023.

وتسلم الجائزة نيابة عن الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز رئيس لجنة التقويم الوطني لمحافظة جدة لعام 2023م؛ المركز الوطني للفعاليات، وذلك في حفل تتويج الفائزين والذي شهده الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نيابة عن الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

جائزة مكة للتميز الاجتماعي

وتمنح إمارة منطقة مكة المكرمة جائزة مكة للتميز الاجتماعي تقديرًا لإنجازات الجهات أو الأفراد في الأدوار الاجتماعية البارزة لخدمة أفراد المجتمع والمنطقة.

ويواصل تقويم فعاليات جدة 2023 تقديم فعالياته طوال هذا العام، من خلال تطبيق شعاره “مع بعض طول السنة” على أرض الواقع، واستضافة أبرز الأحداث والفعاليات والعروض الترفيهية على الصعيد الدولي، وذلك في إطار تأكيد مكانة المملكة كوجهة دولية، وتعزيز حضور جدة كوجهة سياحية ترفيهية ثقافية ورياضية رئيسة ودائمة طوال العام.

وتجاوز عدد زوار التقويم حتى الآن أكثر من 7 ملايين زائر من أهالي وزوار وسياح مدينة جدة، الذين استمتعوا بقضاء أوقات من المتعة والترفيه، ضمن باقة من الخدمات المتكاملة والخيارات المتعددة من الفعاليات والأنشطة والمناطق التي تناسب الأذواق والأعمار كافة، إضافة إلى الفعاليات التي قدمها القطاعين الحكومي والخاص ضمن مبادرات التقويم، في إطار التنسيق المثمر بين الجهات الحكومية ممثلة بالوزارات والهيئات مع القطاع الخاص لتقديم فعاليات تتناسب مع مدينة جدة.