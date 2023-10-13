تكريم خاص لـ رونالدو قبل مباراة البرتغال وسلوفاكيا

تلقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر تكريمًا خاصًّا، وذلك قبل بدء مباراة بلاده ضد سلوفاكيا اليوم في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

رونالدو خاض الشوط الأول من مباراة سلوفاكيا على ملعب “الدراجاو” ونجح في تسجيل هدفًا لمنتخب بلاده، كما يخوض نجم النصر مباراته رقم 200 مع منتخب بلاده.

فوز يُقرب منتخب البرتغال من التأهل

الفوز للبرتغال اليوم، يعني الوصول للنقطة رقم 21، مع تبقي 3 جولات على نهاية تصفيات يورو 2024، مما يقرب منتخب برازيل أوروبا من الصعود لنهائيات اليورو التي فاز بها في عام 2016 وللمرة الأولى في تاريخه وقتها على حساب المنتخب الفرنسي.

وقبل مباراة سلوفاكيا، تتواجد البرتغال في المركز الأول في المجموعة العاشرة برصيد 18 نقطة وبفارق 5 نقاط عن منتخب سلوفاكيا صاحب المركز الثاني.

وانطلقت المباراة ، اليوم في تمام العاشرة إلا ربعًا مساءً بتوقيت السعودية كما تنقل عبر قنوات BEIN SPORTS HD 2 , SPORT TV 1 PORTUGAL , RTP 1 , ARENA SPORT 1 HD BIH , L’EQUIPE TV.

وفي بداية مباريات اليوم الجمعة في تصفيات يورو 2024، فاز منتخب أذربيجان على إستونيا بنتيجة 2/ 0.

بينما تقام حاليًّا مباريات “هولندا ضد فرنسا، النمسا ضد بلجيكا، آيسلندا ضد لوكسمبورج، ليشتنشتاين ضد البوسنة والهرسك، إيرلندا ضد اليونان، البرتغال ضد سلوفاكيا”.