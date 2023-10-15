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تقديرًا لمسيرته الرائعة مع ريال مدريد

تكريم خاص لـ كريم بنزيما في سانتياجو برنابيو بحضور الاتحاد

الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٨ مساءً
تكريم خاص لـ كريم بنزيما في سانتياجو برنابيو بحضور الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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ينتظر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما تكريمًا خاصًا من ناديه السابق، ريال مدريد الإسباني خلال الفترة المقبلة.

تكريم كريم بنزيما في ملعب الريال

وأشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية، اليوم الأحد، إلى أن رحيل كريم بنزيما عن صفوف ريال مدريد كان أمرًا متوقعًا، بعد مسيرة مميزة دامت لـ14 عامًا، قدم فيها كل شيء وتوج بالعديد من البطولات.

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كريم بنزيما
بنزيما – المصدر spl

ولفتت الصحيفة الإسبانية، إلى أن العرض السعودي الذي تلقاه بنزيما كان ضخمًا ومثيرًا للاهتمام، ما دفعه لطلب عدم تفعيل بند التجديد التلقائي لمدة عام، بعد فوزه بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2022.

وأوضحت أن العلاقة بين كريم بنزيما وريال مدريد قوية، رغم رحيله عن المرينغي، وهناك فكرة بأن يقوم اللاعب الفرنسي ونادي الاتحاد بزيارة ملعب “سانتياجو برنابيو”، من أجل الحصول على التكريم الذي يستحقه من الجماهير.

كريم بنزيما
بنزيما بالكرة الذهبية – المصدر @ittihad

مسيرة رائعة مع ريال مدريد

ويملك بنزيما مسيرة رائعة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، حيث لعب في صفوفه خلال الفترة من 2009 وحتى 2023، وتوج خلالها بـ25 بطولة، ليكون أكثر لاعبي المرينغي في التاريخي تتويجًا بالألقاب بالتساوي مع مارسيلو.

وخاض كريم بنزيما 648 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في جميع البطولات، ونجح في تسجيل 354 هدفًا، ليكون ثاني هدافي المرينغي التاريخيين، خلف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @realmadriden

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