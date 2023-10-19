تكميم المعدة نوع واحد فقط والأسماء التجارية وهم لجذب العملاء

يتجه البعض إلى عمليات تكميم المعدة لفقدان الوزن بشكل سريع، بدون النظر إلى المخاطر أو المضاعفات المتوقعة لهذه العمليات، وسط ترويج مستمر من جانب بعض الأطباء والمشاهير والمراكز الصحية لهذه العمليات وأنواعها.

وفي محور أنواع العمليات، كشف الدكتور حمد السبيعي استشاري جراحات السمنة أن التكميم نوع واحد فقط، وجميع الأسماء التجارية غير صحيحة، وهي وهم لجذب عملاء إلى المراكز الطبية.

ولفت في تصريحات إلى برنامج الشارع السعودي على قناة السعودية، إلى أن كميات تناول الطعام غير مؤثرة على زيادة الوزن بقدر تأثير السعرات الحرارية العالية وهو كطبيب لا ينصح بالعمليات كخيار أول.

ما هي عملية تكميم المعدة؟

وتشتمل جراحات تحويل مسار المعدة وغيرها من جراحات إنقاص الوزن، المعروفة مجتمعة باسم جراحات السمنة/ تكميم المعدة، على إجراء تغييرات في الجهاز الهضمي للمساعدة على إنقاص الوزن، وتُجرى جراحات تكميم المعدة عندما لا تُجدي الأنظمة الغذائية والتمرينات الرياضية فائدة، أو عند وجود مشكلات صحية خطيرة ناتجة عن زيادة الوزن.

وتحدُّ بعض الإجراءات من مقدار ما يمكنك تناوله من طعام، وتعمل الإجراءات الأخرى عن طريق تقليل قدرة الجسم على امتصاص العناصر المغذية.

في #الشارع_السعودي.. التكميم نوع واحد فقط وجميع الأسماء التجارية غير صحيحة وهي وهم لجذب عملاء إلى المراكز الطبية. د. حمد السبيعي – استشاري جراحات السمنة@HamadAlsubaieMD#قناة_السعودية | #تستاهل_وقتك pic.twitter.com/Og0NUVM41b — الشارع السعودي (@saudiatv_1) October 18, 2023

مخاطر ومزايا عمليات تكميم المعدة

على الرغم من أن جراحات علاج السمنة يمكن أن توفر العديد من المزايا، فإن جميع أشكال جراحة إنقاص الوزن أو تكميم المعدة تُعد إجراءات جراحية كبرى يمكن أن تشكل مخاطر وآثار جانبية جسيمة، وكذلك ستحتاج إلى إجراء تغييرات صحية دائمة على نظامك الغذائي، وممارسة التمارين بصورة منتظمة لضمان نجاح جراحة علاج السمنة على المدى الطويل.

شروط عمليات تكميم المعدة

وجراحة تكميم المعدة ليست خيارًا لكل المصابين بالسمنة المُفرطة، وقد يحتاج المريض إلى استيفاء بعض التوجيهات الطبية لكي يكون مؤهلًا لإجراء جراحة إنقاص الوزن، ومن المرجح الخضوع لعملية فحص مكثفة لتحديد مدى احتياج الحالة للجراحة، ويجب أيضًا الاستعداد لإجراء تغييرات دائمة لانتهاج أسلوب حياة أكثر صحة.

قد يطالَب المريض بالمشاركة في خطط متابعة طويلة الأجل تتضمن مراقبة نظامك الغذائي ونمط حياتك وسلوكك وحالتك الطبية.

مخاطر عملية تكميم المعدة

كما هي الحال مع أي عملية كبيرة، تشكل جراحة تكميم المعدة مخاطر صحية محتملة، على المدى القصير والطويل، ومن المخاطر المرتبطة بهذا الإجراء الجراحي ما يلي:

نزيف شديد، العَدوى، التفاعلات الضارة للتخدير، الجلطات الدموية، مشكلات تنفس وقلب، تسربات في الجهاز المعدي المعوي، الوفاة في حالات نادرة.

تختلف مخاطر ومضاعفات جراحة إنقاص الوزن على المدى الطويل تبعًا لنوع الجراحة، قد تتضمن ما يلي:

انسداد الأمعاء، متلازمة الإغراق، التي تؤدي إلى الإسهال أو الاحمرار أو الدوار أو الغثيان أو القيء، حصوات مرارية، حالات فتاق، انخفاض سكر الدم، سوء التغذية، القُرح، القيء، الارتجاع الحمضي، الحاجة إلى إجراء عملية جراحية ثانية أو تأكيدية، أو الوفاة في حالات نادرة.