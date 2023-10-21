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بمشاركة قطاعات وزارة الداخلية والجهات المشاركة

تمرين وطن 93 لقطاعات قوى الأمن الداخلي يتواصل

السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٨ مساءً
تمرين وطن 93 لقطاعات قوى الأمن الداخلي يتواصل
المواطن - فريق التحرير

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تواصل وزارة الداخلية، التدريبات الميدانية والفرضيات التطبيقية في التمرين التعبوي المشترك الخامس لقطاعات قوى الأمن الداخلي “تمرين وطن 93” بالمنطقة الشرقية، بمشاركة القطاعات الأمنية ورئاسة أمن الدولة والهيئة العليا للأمن الصناعي، والقوات المساندة من وزارتي الدفاع والحرس الوطني ورئاسة الاستخبارات العامة.

هدف تمرين 93

ويهدف تمرين 93 إلى إبراز قدرات القطاعات الأمنية وصقل مهارات المشاركين وخبراتهم الأمنية، للقيام بمهامهم باحترافية عالية لحفظ الأمن وحماية مقدرات ومكتسبات الوطن، بتنوع التدريب العملياتي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود، وضمان الجاهزية العالية ورفع مستوى التنسيق والتواصل بين القطاعات الأمنية بشكل دائم لضمان الاستعداد الجيد والتعامل السريع.
وأظهرت القوات المشاركة في التمارين الميدانية والفرضيات الأمنية التي تحاكي السيناريوهات الأمنية المختلفة، عزيمتها العالية واستعداداتها للتعامل مع التهديدات الأمنية المختلفة.

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