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تستمر لعدة ساعات

تنبيهات من هطول أمطار غزيرة وسيول على عدة مناطق

الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٧ مساءً
تنبيهات من هطول أمطار غزيرة وسيول على عدة مناطق
المواطن - فريق التحرير

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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، تستمر لعدة ساعات.

ضباب على ثلاث مناطق

في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية وأجزاء من مرتفعات عسير والباحة.

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وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

ارتفاع درجات الحرارة

وأضاف المركز الوطني للأرصاد، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 39 درجة في مكة المكرمة والأحساء والصمان.

وتابع أنه تم اليوم تسجيل حرارة 38 درجة مئوية في الدمام والدهناء، و37 في حفر الباطن والخرج، و36 درجة في الرياض والمدينة وجدة.

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