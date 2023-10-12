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عبر منصة تميز حسب الخطط الموضوعة

تنفيذ التقويم الذاتي قبل نهاية الفصل الدراسي الثاني.. 5 مستهدفات رئيسية

الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٨ مساءً
تنفيذ التقويم الذاتي قبل نهاية الفصل الدراسي الثاني.. 5 مستهدفات رئيسية
المواطن - فريق التحرير

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تتأهب إدارات التعليم في مختلف مناطق السعودية، لتنفيذ التقويم الذاتي قبل نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الجاري عبر منصة تميز حسب الخطط الموضوعة وتيسير عمل فرق التقويم الخارجي.

هذا ويأتي تنفيذ التقويم الذاتي ضمن الجهود المشتركة بين وزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم العام لدعم عمليات التقويم والاعتماد المدرسي والارتقاء بأداء المدارس ومخرجات التعليم خلال العام الدراسي الحالي.

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أهداف التقويم الذاتي بالمدارس

ويهدف هذا البرنامج إلى قياس مستوى أداء المدارس، بعد انتهاء أكثر من 22 ألف مدرسة تم تقييمها سابقًا من خلال التقويم الذاتي، حيث ويتم قياس مستوى الأداء في هذه المدارس باستخدام المنصة الرقمية “تميز” التي تعد جزءًا من البرنامج الوطني للتقويم المدرسي.

وتتضمن عملية التقويم المدرسي مشاركة أكثر من 1200 أخصائي تقويم مدرسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب، أيضا سيتم دعمهم بواسطة أكثر من 500 مشرف تربوي من وزارة التعليم ومن إدارات ومكاتب التعليم المحلية.

ويشارك أيضًا أكثر من 200 مسؤول من هيئة تقويم التعليم والتدريب في تخطيط وإشراف على هذه العمليات.

مستهدفات تقويم المدارس

– ويأتي تنفيذ التقويم الذاتي والذي يعكس قيام 25 ألف مدرسة أهلية وحكومية وعالمية بإجراء التقويم الذاتي بمشاركة 100 ألف مدير ومعلم، التفاني في تطوير الجودة التعليمية وضمان تقديم تعليم ممتاز في مختلف أنحاء المملكة.

– يتضم التقويم الذاتي، إجراء التقويم الخارجي لعشرة آلاف مدرسة من قبل فريق التقويم الخارجي في الهيئة

– تقدير الجوانب التعليمية التي تحتاج إلى تحسين وتطوير لتحقيق أهداف التعليم الوطنية.

– دعم عملية إجراء استبيانات لأربعة ملايين طالب وطالبة، ومليوني ولي أمر، ونصف مليون معلم، هذا الاستبيان سيساعد في جمع آراء وملاحظات مختلف أصحاب المصلحة لتقييم وتحسين العملية التعليمية.

– تنفيذ مقابلات مع أكثر من 100 ألف معلم و500 ألف طالب وطالبة.

– تنفيذ أكثر من 250 ألف زيارة صفية، وهذا يعكس التفاعل الفعّال مع البيئة التعليمية في المدارس وضمان تنفيذ المعايير التعليمية بشكل فعال.

توجيه وزير التعليم

يذكر أن وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، قد وجه في وقت سابق، كافة إدارات التعليم لتنفيذ التقويم الذاتي قبل نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الجاري عبر منصة تميز حسب الخطط الموضوعة وتيسير عمل فرق التقويم الخارجي.

 

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