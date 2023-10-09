تنويه من حساب المواطن قبل ساعات من إيداع الدعم

أكد حساب المواطن أن المبالغ المرتجعة هي الأثر الرجعي الذي يتم فيه تعويض المستفيدين المستحقين لذلك، ويتم صرف المبلغ المرتجع مع مبلغ الدعم الشهري.

يأتي ذلك ردًّا من حساب المواطن على استفسار أحد المواطنين على منصة إكس، بشأن المبالغ المرتجعة.

موعد حساب المواطن

ومن المقرر أن يتم إيداع مخصص الدفعة 71 من الدعم في حسابات المستفيدين في الساعات الأولى من صباح يوم غد الثلاثاء ويستفيد بالدعم كل من صدرت لهم نتائج الأهلية.

وتضمنت محددات حساب المواطن الجديدة التي تم إقرارها أمس تعديل حد الإعفاء من التناقص بناء على تعديل الحد الأعلى للدعم وحد الدخل المانع.

حد الإعفاء

والمعروف أن حد الإعفاء من التناقص هو الحد الذي إذا تجاوزه إجمالي دخل الأسرة يبدأ التناقص في مقدار الدعم الكامل، مثلًا لو كان لدينا أسرة مكونة من أب و2 تابعين فوق 18 عامًا و3 تابعين أقل من 18 عامًا ودخل الأسرة 10000 ريال (أقل من حد التناقص) فإن الدعم التقديري يصل إلى 2088 ريالًا، لكن لو فرضنا أن دخل الأسرة يساوي 13 ألف ريال شهريًّا فإن مبلغ الدعم التقديري هو 1946 ريالًا.