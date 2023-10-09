تنويه من حساب المواطن قبل ساعات من إيداع الدعم ضربات أمنية توقع بـ6 مواطنين حاولوا تهريب الحشيش والقات الإمفيتامين ترتيب الدوري الإسباني بعد ختام مباريات الجولة التاسعة وظائف شاغرة لدى معهد خدمات البترول المخالفات المرورية تمنع نقل ملكية المركبة وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي المنتخب السعودي يدشن معسكر البرتغال وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى BAE SYSTEMS صراخ وهلع وانبطاح في مطار بن غوريون بعد سقوط صاروخ الفتح الأكثر تسجيلًا في الأوقات القاتلة
أكد حساب المواطن أن المبالغ المرتجعة هي الأثر الرجعي الذي يتم فيه تعويض المستفيدين المستحقين لذلك، ويتم صرف المبلغ المرتجع مع مبلغ الدعم الشهري.
يأتي ذلك ردًّا من حساب المواطن على استفسار أحد المواطنين على منصة إكس، بشأن المبالغ المرتجعة.
ومن المقرر أن يتم إيداع مخصص الدفعة 71 من الدعم في حسابات المستفيدين في الساعات الأولى من صباح يوم غد الثلاثاء ويستفيد بالدعم كل من صدرت لهم نتائج الأهلية.
وتضمنت محددات حساب المواطن الجديدة التي تم إقرارها أمس تعديل حد الإعفاء من التناقص بناء على تعديل الحد الأعلى للدعم وحد الدخل المانع.
والمعروف أن حد الإعفاء من التناقص هو الحد الذي إذا تجاوزه إجمالي دخل الأسرة يبدأ التناقص في مقدار الدعم الكامل، مثلًا لو كان لدينا أسرة مكونة من أب و2 تابعين فوق 18 عامًا و3 تابعين أقل من 18 عامًا ودخل الأسرة 10000 ريال (أقل من حد التناقص) فإن الدعم التقديري يصل إلى 2088 ريالًا، لكن لو فرضنا أن دخل الأسرة يساوي 13 ألف ريال شهريًّا فإن مبلغ الدعم التقديري هو 1946 ريالًا.