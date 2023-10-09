Icon

تنويه من حساب المواطن قبل ساعات من إيداع الدعم Icon ضربات أمنية توقع بـ6 مواطنين حاولوا تهريب الحشيش والقات الإمفيتامين Icon ترتيب الدوري الإسباني بعد ختام مباريات الجولة التاسعة Icon وظائف شاغرة لدى معهد خدمات البترول Icon المخالفات المرورية تمنع نقل ملكية المركبة Icon وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي Icon المنتخب السعودي يدشن معسكر البرتغال Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى BAE SYSTEMS Icon صراخ وهلع وانبطاح في مطار بن غوريون بعد سقوط صاروخ Icon الفتح الأكثر تسجيلًا في الأوقات القاتلة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حساب المواطن
حصاد اليوم
بشأن المبالغ المرتجعة

تنويه من حساب المواطن قبل ساعات من إيداع الدعم

الإثنين ٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٠ مساءً
تنويه من حساب المواطن قبل ساعات من إيداع الدعم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد حساب المواطن أن المبالغ المرتجعة هي الأثر الرجعي الذي يتم فيه تعويض المستفيدين المستحقين لذلك، ويتم صرف المبلغ المرتجع مع مبلغ الدعم الشهري.

يأتي ذلك ردًّا من حساب المواطن على استفسار أحد المواطنين على منصة إكس، بشأن المبالغ المرتجعة.

قد يهمّك أيضاً
التجارة : إصدار 83 ألف سجل تجاري بالربع الثالث من 2023

التجارة : إصدار 83 ألف سجل تجاري بالربع الثالث من 2023

وظائف شاغرة بفروع شركة الملاحة الجوية

وظائف شاغرة بفروع شركة الملاحة الجوية

موعد حساب المواطن

ومن المقرر أن يتم إيداع مخصص الدفعة 71 من الدعم في حسابات المستفيدين في الساعات الأولى من صباح يوم غد الثلاثاء ويستفيد بالدعم كل من صدرت لهم نتائج الأهلية.

وتضمنت محددات حساب المواطن الجديدة التي تم إقرارها أمس تعديل حد الإعفاء من التناقص بناء على تعديل الحد الأعلى للدعم وحد الدخل المانع.

حد الإعفاء

والمعروف أن حد الإعفاء من التناقص هو الحد الذي إذا تجاوزه إجمالي دخل الأسرة يبدأ التناقص في مقدار الدعم الكامل، مثلًا لو كان لدينا أسرة مكونة من أب و2 تابعين فوق 18 عامًا و3 تابعين أقل من 18 عامًا ودخل الأسرة 10000 ريال (أقل من حد التناقص) فإن الدعم التقديري يصل إلى 2088 ريالًا، لكن لو فرضنا أن دخل الأسرة يساوي 13 ألف ريال شهريًّا فإن مبلغ الدعم التقديري هو 1946 ريالًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عبدالله الشربتلي يتوج بالذهب في هانغتشو 2022
آخر الاخبار

عبدالله الشربتلي يتوج بالذهب في هانغتشو 2022

آخر الاخبار
أمانة جدة وجمعية العمران يطلقان مبادرة جائزة الأسطح الخضراء للمباني
السعودية اليوم

أمانة جدة وجمعية العمران يطلقان مبادرة جائزة...

السعودية اليوم
ضبط بدل ورتب عسكرية في محلات مخالفة بالرياض
السعودية اليوم

ضبط بدل ورتب عسكرية في محلات مخالفة...

السعودية اليوم
فرق إنقاذ سعودية وبريطانية للبحث عن ناجين وسط أنقاض زلزال المغرب
السعودية اليوم

فرق إنقاذ سعودية وبريطانية للبحث عن ناجين...

السعودية اليوم
بايرن ميونخ يسقط في فخ التعادل أمام ليفركوزن
الرياضة

بايرن ميونخ يسقط في فخ التعادل أمام...

الرياضة
تشافي يبحث عن الفوز الـ50 بالدوري الإسباني
الرياضة

تشافي يبحث عن الفوز الـ50 بالدوري الإسباني

الرياضة
ضربات متلاحقة لمهربي ومروجي المخدرات في 4 مناطق
أخبار أمنية

ضربات متلاحقة لمهربي ومروجي المخدرات في 4...

أخبار أمنية
رومارينيو وحمدالله يقودان الاتحاد ضد سباهان
آخر الاخبار

رومارينيو وحمدالله يقودان الاتحاد ضد سباهان

آخر الاخبار