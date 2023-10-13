تهجير أهالي غزة نكبة ثانية تنذر بكارثة في المنطقة

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يسعى الجيش الإسرائيلي بكل ما أوتي من قوة إلى تهجير أهالي غزة، سواء نحو مصر أو نحو المناطق الفلسطينية الأخرى بعدما قتل أكثر من ألف إسرائيلي في الاشتباكات التي وقعت بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي منذ قرابة أسبوع وسط تنديد دولي ومطالبات بوقف القتال وإنهاء حصار القطاع.