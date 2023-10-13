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يجهض القضية الفلسطينية ويفرغها من مضمونها

تهجير أهالي غزة نكبة ثانية تنذر بكارثة في المنطقة

الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٣ مساءً
تهجير أهالي غزة نكبة ثانية تنذر بكارثة في المنطقة
المواطن - سعد البحيري

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يسعى الجيش الإسرائيلي بكل ما أوتي من قوة إلى تهجير أهالي غزة، سواء نحو مصر أو نحو المناطق الفلسطينية الأخرى بعدما قتل أكثر من ألف إسرائيلي في الاشتباكات التي وقعت بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي منذ قرابة أسبوع وسط تنديد دولي ومطالبات بوقف القتال وإنهاء حصار القطاع.

تهجير أهالي غزة

وكان الجيش الإسرائيلي دعا على لسان متحدثه الإعلامي أفيخاي أدرعي كافة سكان مدينة غزة لإخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا من أجل حمايتهم والتواجد جنوب وادي غزة مشيرًا إلى أنه لن يسمح بالعودة الى مدينة غزة الّا بعد صدور بيان يسمح ذلك بحسب زعمه.
وحذر البيان من الاقتراب من منطقة السياج مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل في الأيام القريبة العمل بشكل ملموس في مدينة غزة.

نكبة ثانية

وتعيد عملية تهجير سكان غزة إلى الأذهان عملية التهجير الواسعة التي قامت بها إسرائيل بحق الأسر الفلسطينية حيث أجبروهم على الخروج من منازلهم وترك أراضيهم تحت وطأة الهجمات العسكرية التي كانت تنفذها عصابات صهيونية.
إجهاض القضية الفلسطينية
وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها طرح فكرة تهجير أهالي غزة أو نقلهم إلى الدول المجاورة حيث تهدف إسرائيل من ذلك إلى إجهاض القضية الفلسطينية، وهو ما ترفضه الدول العربية وعلى رأسها السعودية التي أكدت أكثر من مرة على ضرورة وقف القتال وإنهاء حصار غزة وفتح ممرات إنسانية عاجلة في القطاع الساحلي لمنع وقوع كارثة إنسانية.

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