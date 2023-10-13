تهجير أهالي غزة نكبة ثانية تنذر بكارثة في المنطقة

يسعى الجيش الإسرائيلي بكل ما أوتي من قوة إلى تهجير أهالي غزة، سواء نحو مصر أو نحو المناطق الفلسطينية الأخرى بعدما قتل أكثر من ألف إسرائيلي في الاشتباكات التي وقعت بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي منذ قرابة أسبوع وسط تنديد دولي ومطالبات بوقف القتال وإنهاء حصار القطاع.

تهجير أهالي غزة

وكان الجيش الإسرائيلي دعا على لسان متحدثه الإعلامي أفيخاي أدرعي كافة سكان مدينة غزة لإخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا من أجل حمايتهم والتواجد جنوب وادي غزة مشيرًا إلى أنه لن يسمح بالعودة الى مدينة غزة الّا بعد صدور بيان يسمح ذلك بحسب زعمه.

وحذر البيان من الاقتراب من منطقة السياج مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل في الأيام القريبة العمل بشكل ملموس في مدينة غزة.

نكبة ثانية

وتعيد عملية تهجير سكان غزة إلى الأذهان عملية التهجير الواسعة التي قامت بها إسرائيل بحق الأسر الفلسطينية حيث أجبروهم على الخروج من منازلهم وترك أراضيهم تحت وطأة الهجمات العسكرية التي كانت تنفذها عصابات صهيونية.

إجهاض القضية الفلسطينية