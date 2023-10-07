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بعد الفوز على لوتون تاون

توتنهام يتصدر الدوري الإنجليزي

السبت ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٧ مساءً
توتنهام يتصدر الدوري الإنجليزي
المواطن - فريق التحرير

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تصدر الفريق الكروي الأول بنادي توتنهام هوتسبير بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مؤقتًا وذلك بعد فوزه اليوم على فريق لوتون تاون بهدف دون رد في الجولة الثامنة من عمر المسابقة.

توتنهام ضد لوتون تاون

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، ثم سجل اللاعب الهولندي فان دي فين، الهدف الوحيد للسبيرز في الدقيقةالـ53.

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وبعد الفوز، أصبح رصيد توتنهام 20 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد لوتون تاون عند 4 نقاط في المركز الـ17.

توتنهام

مباريات اليوم

وانتهت حاليًا مباريات ” إيفرتون ضد بورنموث” و ” مانشستر يونايتد ضد برينتفورد” و “تشيلسي ضد بيرنلي” و ” فولهام ضد شيفيلد يونايتد” بفوز كل من إيفرتون ومانشستر يونايتد وتشيلسي وفولهام.

وتُختتم مباريات اليوم في الجولة الثامنة بإقامة مباراة كريستال بالاس ضد نوتنغهام فورست في السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ماديسون - توتنهام

وفي الغد، تُختتم مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، بإقامة مباريات ” وست هام يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد” و ” وولفرهامبتون ضد أستون فيلا” و ” برايتون ضد ليفربول” و ” آرسنال ضد مانشستر سيتي”.

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