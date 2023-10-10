توتنهام يفكر في ضم نجم الاتحاد

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تحدثت تقارير إخبارية عن اهتمام أحد الأندية الإنجليزية بضم أحد لاعبي نادي الاتحاد، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وقال الإعلامي الإنجليزي فريزر فليتشر: إن توتنهام هوتسبير الإنجليزي مهتم بالتعاقد مع البرتغالي فيليب جوتا نجم العميد في الميركاتو الشتوي المقبل.
وكان العميد ضم جوتا صاحب الـ24 عامًا، في شهر يوليو الماضي، قادمًا من صفوف سيلتيك الإسكتلندي، بعقد يمتد لـ3 مواسم حتى عام 2026، إلا أنه خرج من حسابات المدرب البرتغالي نونو سانتو.
ونجحت إدارة أنمار الحائلي في التعاقد مع أكثر من لاعب عالمي هذا الصيف، حيث ضمت الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونغولو كانتي، البرتغالي جوتا، والثنائي البرازيلي فابينيو ولويز فيليبي.