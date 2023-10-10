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خلال فترة الانتقالات الشتوية

توتنهام يفكر في ضم نجم الاتحاد

الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٨ صباحاً
توتنهام يفكر في ضم نجم الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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تحدثت تقارير إخبارية عن اهتمام أحد الأندية الإنجليزية بضم أحد لاعبي نادي الاتحاد، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال الإعلامي الإنجليزي فريزر فليتشر: إن توتنهام هوتسبير الإنجليزي مهتم بالتعاقد مع البرتغالي فيليب جوتا نجم العميد في الميركاتو الشتوي المقبل.

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جوتا خارج حسابات مدرب الاتحاد 

وكان العميد ضم جوتا صاحب الـ24 عامًا، في شهر يوليو الماضي، قادمًا من صفوف سيلتيك الإسكتلندي، بعقد يمتد لـ3 مواسم حتى عام 2026، إلا أنه خرج من حسابات المدرب البرتغالي نونو سانتو.

جوتا
اللاعب البرتغالي – المصدر @ittihad

ونجحت إدارة أنمار الحائلي في التعاقد مع أكثر من لاعب عالمي هذا الصيف، حيث ضمت الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونغولو كانتي، البرتغالي جوتا، والثنائي البرازيلي فابينيو ولويز فيليبي.

 

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